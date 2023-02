Dense Air et Radisys s'associent dans le cadre de solutions logicielles d'infrastructures à petites cellules 5G activement partagées et basées sur ORAN





Radisys® Corporation, un chef de file mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Dense Air Networks, un fournisseur mondial de solutions à large bande, en vue de construire le premier ensemble de solutions RAN à petites cellules 5G en son genre, qui exploite le spectre sous licence et partagé pour densifier et améliorer la couverture et la capacité des réseaux 5G autonomes. Cette solution innovante de Dense Air est conçue pour permettre le partage de RAN basé à la fois sur MOCN et MORAN en utilisant les capacités de réseau périphérique du logiciel 5G CU/DU RAN de Radisys pour les déploiements en extérieur comme en intérieur.

Le partenariat est basé sur 15 mois de travaux intenses de recherche et développement avec Dense Air, dans le cadre desquels a été utilisé le portefeuille de logiciels 5G CU et DU de Radisys. Dense Air, qui exploite une infrastructure d'hébergement neutre 5G partagée, déploie des solutions à petites cellules partagées et hautement évolutives utilisant un matériel RU très performant unique et une plateforme CU et DU virtualisée hébergée sur le Cloud ; rendues possibles par les interfaces ouvertes et les fonctionnalités 3GPP avancées proposées par Radisys.

Hébergé sur la plateforme de Dense Air, le logiciel Connect Open RAN 5G CU/DU de Radisys offre des performances optimisées sur de multiples processeurs et systèmes sur puce leaders du secteur avec :

Séparation CU/DU sur interface F1 selon les spécifications 3GPP et O-RAN

Dimensionnement du plan utilisateur et du plan de contrôle CU basé sur une architecture CUPS

Options flexibles de séparation de la couche inférieure dans DU pour l'interface fronthaul O-RAN 7.2x et SCF option 6 (FAPI/nFAPI), permettant des fonctionnalités avancées comme le déploiement de cellules de cluster Multi-TRP.

Radisys permet à Dense Air d'utiliser un fronthaul mmWave novateur fonctionnant sur des interfaces O-RAN Split 6 et de déployer de manière économique des grappes de petites cellules 5G partagées côté rue, montées sur des éléments verticaux existants, mettant à profit le spectre aussi bien sous licence que partagé.

Paul Senior, fondateur et président de Dense Air, a déclaré : « Les travaux effectués ensemble en utilisant des interfaces O-RAN Split 6 nous permettent de déployer des clusters RU streetCell avec des fonctionnalités 5G NR SA leaders du secteur. Nous pensons qu'il s'agit d'une première significative dans l'industrie et sommes ravis de travailler avec Radisys sur cette innovation. »

Arun Bhikshesvaran, PDG de Radisys, a affirmé : « Radisys est enthousiasmée de collaborer avec Dense Air sur la conception de cette solution très différenciée, qui étend les capacités des réseaux 5G en utilisant des fonctionnalités 3GPP avancées et des interfaces ouvertes. Notre logiciel compatible 3GPP et O-RAN, éprouvé sur le terrain, intégré et évalué sur de multiples plateformes, aide Dense Air à déployer une solution RAN 5G hautement évolutive. »

Venez rencontrer Radisys et/ou Dense Air au MWC Barcelona

Venez découvrir les solutions de RAN ventilées de Radisys, par le biais notamment de présentations et de démonstrations du logiciel Connect Open RAN, au MWC Barcelona, sur le stand 5B81. Pour arranger un rendez-vous avec les spécialistes des RAN de Radisys, contactez [email protected].

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes ventilées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions ventilées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et à exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, avec un coût total de possession optimal. Pour plus d'informations, visitez www.Radisys.com.

À propos de Dense Air Networks

Dense Air développe des plateformes technologiques partagées en vue d'accélérer le déploiement de futures solutions de communication qui soient résilientes, économiques et omniprésentes dans l'ensemble de l'environnement construit. Par l'entremise de partenariats public-privé innovants avec des villes, Dense Air propose des solutions 4G et 5G économiques pour prendre en charge tout un éventail de cas d'utilisation avec une infrastructure RAN sécurisée unique, dont le haut débit mobile amélioré, l'Internet des Objets, la sécurité publique, les réseaux des premiers répondants et l'enseignement à distance. Pour plus d'informations, visitez www.denseair.net/.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 07:20 et diffusé par :