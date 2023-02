GIGABYTE au MWC 2023 : avancées des technologies IA, ESG et 5G grâce au « Power of Computing »





GIGABYTE et sa filiale, Giga Computing, coprésentent leurs solutions de serveurs de nouvelle génération au MWC 2023. L'exposition couvrira les solutions d'informatique en périphérie, de développement de l'IA, de centres de données HPC, de serveurs cloud, d'informatique verte et d'informatique visuelle, qui se rejoignent toutes sous le thème « Power of Computing ». Grâce à l'expertise de longue date de GIGABYTE, ces serveurs ont été largement adoptés par les établissements universitaires et les entreprises du monde entier pour accélérer l'innovation dans divers secteurs.

Connecter les possibilités infinies des applications 5G à l'informatique en périphérie

GIGABYTE présente trois modèles de serveur en périphérie (E163-S30, E263-Z30, E252-P30), prenant en charge les derniers processeurs Intel, AMD et Ampere, respectivement. Ils jouent un rôle essentiel dans les centres de données en périphérie, qui prennent en charge le fonctionnement de grandes quantités d'appareils IoT dans des applications 5G telles que la fabrication intelligente, la technologie automobile et les villes intelligentes.

Pour élargir les opportunités commerciales de la 5G, GIGABYTE offre des choix variés de serveurs en périphérie qui excellent dans la puissance de calcul, l'évolutivité, la vitesse de transmission et la réduction de la consommation d'énergie. La conception de châssis à faible profondeur permet aux serveurs de s'adapter aux micro-centres de données proches des sources de données dans les zones urbaines et éloignées, permettant aux gouvernements et aux entreprises de connecter les personnes à la technologie intelligente 5G.

Accélérer l'innovation en matière d'IA avec les serveurs GPU et les centres de données HPC

L'essor de ChatGPT a incité un plus grand nombre de secteurs dans le monde à explorer la valeur des innovations en matière d'IA. Au MWC, GIGABYTE expose les derniers serveurs GPU/HPC (G493-SB0, H263-S64) prenant en charge les processeurs les plus avancés, la RAM DDR5 et les voies PCIe 5.0 à haute bande passante qui boostent l'efficacité informatique de l'IA.

GIGABYTE propose diverses sélections de serveurs GPU/HPC certifiés NVIDIA qui ont passé des tests rigoureux de performance, de stabilité et d'évolutivité. Ils accélèrent considérablement les charges de travail dans le traitement des données à grande échelle, la formation et l'inférence pour les modèles d'IA/ML, permettant ainsi à l'IA d'atteindre de nouveaux sommets.

Permettre au monde d'accéder à un avenir durable grâce à l'informatique verte

Avec une demande croissante pour les capacités IA, HPC et informatique en périphérie, la chaleur excessive générée par les serveurs est la principale cause de gaspillage énergétique. Au MWC, GIGABYTE présente des solutions de refroidissement par air, liquide et immersion, offrant diverses options aux entreprises pour construire leurs « centres de données verts ».

GIGABYTE a acquis une expertise dans les structures de serveurs, les réservoirs d'immersion et les systèmes de gestion. Les solutions de refroidissement par immersion ont été adoptées par le leader japonais des télécommunications KDDI, un géant mondial de la fabrication de circuits intégrés et d'autres clients de premier plan. Dans l'un des cas d'utilisation, le centre de données a réalisé une réduction de 30 % de la consommation d'énergie, tout en augmentant de 10 % la performance des processeurs HPC. GIGABYTE fournit un éventail de solutions de refroidissement de serveurs pour permettre aux entreprises de développer des avantages technologiques et d'exceller dans les objectifs de durabilité.

Outre ses gammes de serveurs, GIGABYTE présente dans son stand un poste de travail de pointe dans le cadre de l'exposition « Visual Computing ». Le poste de travail GPU, W771-Z00, est reconnu pour ses performances de niveau serveur d'entreprise et peut prendre en charge jusqu'à 64 coeurs et 2 To de mémoire système totale. Sa capacité multitâche permet aux créateurs de construire des mondes virtuels, un rendu 3D et une post-production vidéo réalistes dans un environnement collaboratif en temps réel, et d'obtenir des chefs-d'oeuvre avec une efficacité optimale.

