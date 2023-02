Solera présente ses solutions et technologies pour accélérer la gestion des sinistres automobiles au salon Insurtech Insights 2023 à Londres





Solera, leader mondial de la gestion du cycle de vie des véhicules, annonce aujourd'hui qu'elle présentera ses solutions digitales pour transformer l'avenir de la gestion des sinistres et des risques, basée sur les données des véhicules, au salon Insurtech Insights Europe, à Londres les 1er et 2 mars 2023.

Solera présentera ses solutions uniques de gestion des risques et des sinistres automobiles de bout en bout, utilisant la puissance de l'intelligence artificielle (IA) et de l'intelligence visuelle (VI) notamment depuis Qapter VI et Mentor d'eDriving pour offrir un parcours de gestion des sinistres automobiles plus fluide et plus efficace pour les flottes et les assureurs automobiles. Sa technologie est la seule qui permet à la fois de piloter la gestion des risques liés au conducteur, d'optimiser la gestion des sinistres grâce à l'IA depuis une plateforme unique intégrée avec des fonctionnalités d'intervention d'urgence en cas de besoin.

Ces solutions sont de véritables aides pour les assureurs à un moment critique de la vie des véhicules et des conducteurs. Selon l'indice mondial d'innovation 2022 de Solera, 70 % des consommateurs seraient prêts à changer d'assureur pour une expérience digitale plus rapide en matière de gestion des sinistres, pour une visibilité totale et transparente du processus de gestion des sinistres (56 %) et une résolution rapide des sinistres (53 %). Les consommateurs veulent également de la précision, 65 % d'entre eux déclarent qu'ils choisiraient un réparateur utilisant l'IA pour minimiser le risque d'erreurs dans le processus de gestion de leur sinistre.

La technologie de Solera aide les assureurs à répondre à cette demande en accélérant le processus de traitement des sinistres grâce à une prise de décision automatisée, pilotée par l'IA - réduisant ainsi le temps moyen d'estimation des sinistres de 2 heures à 10 minutes, mais aussi en assurant les profits grâce à une augmentation de plus de 10% de l'indice de réparabilité du sinistre piloté par l'IA, d'après Solera Data Insights.

Tous ces éléments réunis dans une seule plateforme de gestion des sinistres permettent un partage des données, plus rapide et plus précis, pour que les assureurs puissent estimer les coûts des sinistres à l'aide des chiffres les plus récents, à plus grande échelle et plus rapidement. Ceci se traduit par une meilleure expérience pour les clients et une meilleure fidélisation de ces derniers pour les assureurs.

Afin d'aider les assureurs à exploiter les dernières technologies de collecte des données dans la gestion des risques, Solera prendra la parole aux deux tables rondes pendant Insurtech Insights, InterContinental de Londres (L4 O2) :

Comment l'approche omnicanale peut transformer l'expérience client au moment de la gestion de leur sinistre ? Repensez le parcours de gestion des sinistres avec Bill Brower, Vice President of Industry Relations de Solera, qui expliquera comment une approche omnicanale peut transformer l'expérience client, rationaliser les processus de traitement des sinistres et stimuler la croissance de l'entreprise. La conférence aura lieu le 1er mars à 9h30.

Pourquoi le parcours de gestion automatisée des risques et des sinistres des flottes a besoin de l'IA et des technologies axées sur les données pour adopter une stratégie de développement durable et être conforme aux normes ESG ? Rejoignez notre table ronde où nous discuterons de la façon dont les échanges entre les personnes et la technologie, lors de la gestion du parcours des sinistres et du risque des flottes, génèrent non seulement des gains d'efficacité et des économies de coût, mais augmentent aussi la productivité, la satisfaction des clients et ont un impact positif sur la société. Cette session aura lieu le 2 mars à 10h20.

Bill Brower, Vice President of Industry Relations de Solera, a déclaré : "La gestion digitale des sinistres n'est pas seulement l'avenir du secteur de l'assurance, elle fait déjà partie du présent. Les clients s'attendent à une expérience telle que celle proposée par Amazon de la part de toutes les entreprises avec lesquelles ils interagissent. Mais trop souvent, les assureurs sont freinés par des données inexactes, une évaluation subjective des dommages et des délais de réponse trop longs. Nous devons repenser le parcours de gestion des sinistres pour offrir l'expérience que les clients recherchent, en adoptant des technologies de pointe comme l'IA pour améliorer l'efficacité et la précision tout au long du processus."

Pour en savoir plus sur la présence de Solera à Insurtech Insights ou pour vous inscrire, visitez le site web ou venez nous rencontrer sur le stand de Solera, stand S9.

A propos de Solera

Solera est le leader mondial des logiciels de gestion du cycle de vie des véhicules, des données et des services. Grâce à ses quatre piliers ? Vehicle Claims (Gestion des sinistres), Vehicle Repair (Réparation des véhicules), Vehicle Solutions (Solutions Automobiles), et Fleet Solutions (Solutions Flottes) ? Solera rassemble de nombreuses marques reconnues dans l'écosystème du cycle de vie des véhicules, notamment Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/ Mentor, Explore, CAP HPI, Autodata et d'autres. A l'ère du digital, Solera se concentre sur le succès de ses clients en leur fournissant une solution unique pour optimiser leur activité en leur offrant des analyses basées sur des données et en améliorant l'engagement des clients. Ceci permet, d'après Solera, d'aider ses clients à stimuler les ventes, de fidéliser les clients et d'améliorer les marges. Solera compte ainsi plus de 300,000 clients et partenaires dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, consultez solera.com.

