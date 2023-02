Venture Global et China Gas signent deux accords de 20 ans concernant le gaz naturel liquéfié





Cette entente assure un approvisionnement de deux millions de tonnes de GNL par année

ARLINGTON, Virginie, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG et China Gas Holdings Limited (« China Gas » ou le « Groupe »); (HKG: 384), un important exploitant de gaz naturel en Chine, ont annoncé que la filiale en propriété exclusive China Gas Hongda Energy Trading Co., LTD (« China Gas Hongda ») et Venture Global LNG (« Venture Global ») ont signé deux accords de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 20 ans.

Dans le cadre de ces ententes, China Gas achètera franco à bord (FAB) 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL auprès de Plaquemines LNG et un autre MTPA auprès de l'installation d'exportation CP2 LNG; les deux vendeurs sont situés en Louisiane.

M. Liu Minghui, président du conseil d'administration et président de China Gas Holdings Co. Ltd., a déclaré : « En tant qu'acteur important du marché de l'énergie en Chine, nous sommes déterminés à fournir du GNL fiable et à faibles émissions de carbone aux clients chinois. Ces deux accords de vente et d'achat augmentent le volume de notre portefeuille de GNL et renforcent la capacité d'approvisionnement de China Gas. Nous avons hâte de travailler avec Venture Global au cours des prochaines années, pour aider à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. »

Voici la déclaration de Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG : « Venture Global est heureuse d'accueillir China Gas comme client chez Plaquemines et CP2. Grâce à une exécution et à une innovation constantes, notre entreprise continuera d'apporter une nouvelle capacité très recherchée sur le marché mondial du GNL, soutenant la sécurité énergétique et les progrès environnementaux en Asie et en Europe. Il est important de noter que le GNL à faible coût fourni à la région accélérera la transition vers les carburants à faibles émissions de carbone, ce qui contribuera de façon significative aux objectifs climatiques actuels de la Chine et du monde. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de China Gas

China Gas Holdings Limited (« China Gas », HKG: 00384) est l'un des plus importants fournisseurs transrégionaux intégrés d'énergie et de services en Chine. Focalisant sur la Chine, China Gas se consacre principalement à l'investissement, à la construction et à l'exploitation de gazoducs urbains et de canton, de terminaux gaziers, d'installations de stockage et de transport, et de systèmes logistiques, pour livrer du gaz naturel et du gaz liquéfié aux utilisateurs résidentiels, industriels et commerciaux. Le Groupe construit et exploite également des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) et en GNL tout en développant et en appliquant des technologies de gaz naturel et de gaz propane liquéfié (GPL). En outre, puisant dans son vaste bassin d'utilisateurs de gaz, le Groupe a constitué un portefeuille complet de services à valeur ajoutée, de chauffage urbain, de nouvelles sources d'énergie, de distribution et de vente d'électricité et de bornes de recharge.

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 21:49 et diffusé par :