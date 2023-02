Bentley Systems annonce l'acquisition d'EasyPower®, leader en matière de logiciels d'ingénierie pour les réseaux électriques





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'EasyPower, un développeur de premier plan d'outils logiciels de conception et d'analyse, notamment pour des solutions contre les éclats d'arc électrique, destinés aux professionnels de l'ingénierie électrique. Depuis sa création en 1984, la société EasyPower, basée à Portland, dans l'Oregon, a combiné de manière novatrice la modélisation et l'analyse basées sur les graphiques afin de rendre la résolution de problèmes complexes d'ingénierie électrique encore plus simple et accessible. Les produits EasyPower sont principalement utilisés pour la conception, l'analyse et la surveillance des systèmes de distribution d'électricité sur des installations industrielles et commerciales, afin de garantir la sécurité, la fiabilité et la conformité aux réglementations.

Avec l'acquisition d'EasyPower en vue d'étendre la conception et l'analyse intégrées et itératives des réseaux électriques pour les jumeaux numériques d'infrastructure de tous types, Bentley élargit son champ d'action en matière d'ingénierie des infrastructures. Dans un avenir de plus en plus électrifié et avec des ressources énergétiques disparates et largement distribuées des deux côtés du « compteur », tous les actifs d'infrastructure bénéficieront, en termes de performance, de finances, de sécurité et de résilience, d'une simulation et d'une évaluation continues des conditions et des conceptions des actifs de distribution d'énergie tout au long du cycle de vie du projet et de l'exploitation. Les priorités pour Bentley Systems comprendront l'intégration du schéma et des workflows numériques d'EasyPower avec les applications OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail et Bentley Raceway and Cable Management de Bentley.

Greg Bentley, PDG, a déclaré : « Tous les projets et actifs d'infrastructure comportent des systèmes de distribution d'électricité, qui sont trop souvent analysés à l'aide de logiciels inutilement compliqués, déconnectés des workflows BIM 3D/4D et de jumeaux numériques. En intégrant EasyPower à notre portefeuille de conception et de modélisation, ainsi qu'à notre plateforme iTwin, nous pouvons contribuer à permettre aux systèmes de distribution alimentant les infrastructures de s'adapter plus facilement aux nouveaux impératifs de durabilité et de résilience, tout en rendant l'assurance de la sécurité électrique omniprésente, plus accessible et plus pérenne. »

Kevin Bates, PDG d'EasyPower, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Bentley Systems dans ce tournant pour l'énergie électrique de l'infrastructure, et pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Depuis près de 40 ans, EasyPower simplifie les problèmes complexes d'ingénierie électrique et aide nos clients à accomplir leur travail en toute confiance. Notre objectif a toujours été de rendre l'électricité plus accessible, plus fiable et plus sûre à utiliser. Au sein de Bentley Systems et pour Bentley Systems, nous pouvons maintenant étendre considérablement la portée d'EasyPower, pour le monde, pour les secteurs de l'infrastructure et pour les cycles de vie des jumeaux numériques ! »

L'acquisition d'EasyPower représente initialement l'intégration de 45 collègues experts en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.easypower.com.

Image

L'interface intuitive d'EasyPower permet aux utilisateurs de numériser leurs systèmes électriques et de concevoir, d'analyser et d'optimiser des systèmes complexes de distribution d'énergie électrique. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Vidéo

EasyPower a automatisé la conception et l'analyse des systèmes électriques.

