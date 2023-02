Lighthouse Labs lance une nouvelle initiative ICT Boost, financée par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle du gouvernement du Canada





Aujourd'hui, Lighthouse Labs, chef de file en matière d'éducation technologique, a annoncé une nouvelle initiative appelée ICT Boost. Ce projet est financé en partie par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle (PSMS) du gouvernement du Canada. Afin de concrétiser le programme ICT Boost, Lighthouse Labs recevra un peu plus de $21.2 million pour diriger un consortium d'établissements postsecondaires partenaires, ainsi que d'organisations sectorielles et communautaires.

ICT Boost s'inscrit dans le cadre de l'investissement du gouvernement du Canada visant à soutenir les solutions axées sur la demande pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la reprise économique. Le financement du PSMS soutiendra les communautés méritantes en matière d'équité qui ont fait face à une inégalité systémique importante ou à d'autres obstacles à une participation pleine et égale au marché du travail.

« Lighthouse Labs apporte un soutien ciblé et indispensable aux Canadien·nes de tout le pays qui ont rencontré des obstacles pour intégrer le marché du travail. La formation, le mentorat et les services carrières offerts par ICT Boost aideront les Canadien·nes à obtenir de bons emplois dans le secteur technologique en pleine croissance. Grâce à notre Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle, nous appuyons des organisations comme Lighthouse Labs dans leurs efforts pour permettre aux gens d'acquérir les compétences nécessaires pour trouver du travail et réussir dans des secteurs clés, comme celui de l'information et de la technologie », déclare la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough.

Grâce à ICT Boost, les participant·es pourront accéder à plusieurs des programmes de Lighthouse Labs, notamment le développement web, la science des données et la cybersécurité. ICT Boost fournira également un accompagnement post-programme au moyen du système de mentorat de Lighthouse Labs, d'une formation sur les compétences essentielles et non techniques, de subventions pour la technologie et de services carrières.

ICT Boost construira un écosystème de possibilités dans le secteur des TIC. Pour y parvenir, Lighthouse Labs collaborera avec plus de 36 organisations et certains partenaires de l'enseignement supérieur partout au Canada, notamment l'Université McMaster, l'Alberta University of Arts, la Saskatchewan Polytechnic, le Mohawk College, l'Université de Guelph, le NorQuest College, le Manitoba Institute of Technology et l'Université de Victoria. Ces organisations ont établi des relations de confiance et directes avec des personnes issues de groupes minoritaires afin de fournir une formation et un soutien global aux participant·es pour qu'ils puissent accéder au secteur des TIC en toute confiance.

« Le secteur de la technologie alimente l'économie canadienne et il est essentiel que nous fassions correspondre la croissance rapide du marché à des possibilités de formation tournées vers l'avenir. Personne ne sera surpris de la présence d'obstacles à l'accès au secteur des technologies, créant un écosystème qui ne reflète pas la population du Canada, explique Jeremy Shaki, président de Lighthouse Labs. Chez Lighthouse Labs, nous voulons nous assurer que tout le monde est bien représenté dans la conception et le renforcement de solutions pour un avenir de plus en plus évolutif. Avec le soutien du gouvernement du Canada, ICT Boost travaillera de concert avec nos partenaires pour offrir une formation en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail et donner aux étudiant·es les moyens de tirer parti de ce secteur en plein essor. »

Lighthouse Labs travaillera avec des partenaires du secteur et de la communauté pour promouvoir ICT Boost auprès de son vaste réseau combiné d'employeurs, en leur offrant en outre une formation sur la diversité et l'inclusion. L'organisation mobilisera également des partenaires auprès de nombreux intermédiaires afin de favoriser l'emploi des diplômé·es d'ICT Boost et de les accompagner avec succès dans leurs nouveaux rôles.

ICT Boost a déjà commencé à établir des partenariats avec au moins huit établissements postsecondaires et 18 organisations à but non lucratif. Le programme se poursuivra jusqu'en mars 2024. Pour plus d'information sur le programme Boost, veuillez consulter : lighthouselabs.ca/fr/ICT-Boost

À propos d'ICT Boost

Partout au Canada, on constate une demande de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC). Les changements liés à la technologie offrent des perspectives pour tout le monde. ICT Boost propose une formation professionnelle et dote les personnes issues de milieux défavorisés au Canada, qui rencontrent davantage d'obstacles, des moyens nécessaires pour accéder à une carrière dans le secteur des TIC. Afin de concrétiser le programme ICT Boost, Lighthouse Labs, chef de file en formation technologique, dirigera un consortium d'établissements postsecondaires partenaires, ainsi que d'organisations sectorielles et communautaires. Le programme permettra à plus de 1 700 personnes d'acquérir les compétences nécessaires pour prospérer dans le secteur des TIC.

L'initiative ICT Boost est financée par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle (PSMS) du gouvernement du Canada

À propos de Lighthouse Labs

Lighthouse Labs a été lancée en 2013 dans le but de trouver des moyens innovants de former la prochaine génération de talents en technologie. À l'ère où les bouleversements technologiques touchent tous les secteurs, notre mission est de donner à nos étudiant·es les compétences dont ils et elles ont besoin pour accéder à des carrières durables au sein d'une main-d'oeuvre numérique. Huit ans plus tard, nous avons offert une formation technologique pratique à plus de 40 000 étudiant·es, les équipant des outils pertinents pour prospérer sur le marché du travail de demain. Grâce à une approche unique de l'éducation et avec le soutien d'une brillante équipe d'instructeur·trices et de mentor·es, nous continuons à donner aux étudiant·es les moyens d'agir et de lancer des carrières.

