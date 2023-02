Orbis Technologies, Inc. annonce l'acquisition de Mekon Limited et prévoit d'adopter la nouvelle dénomination sociale « Contiem »





ANNAPOLIS, Maryland, 24 février 2023 /CNW/ - Orbis Technologies, Inc. (Orbis), un chef de file mondial dans la prestation de solutions, de logiciels et de services de contenu, annonce l'acquisition de Mekon Limited (Mekon), une entreprise établie au Royaume-Uni qui aide les grandes entreprises à offrir du contenu de façon intelligente. À la suite de cette acquisition, les entreprises regroupées fonctionneront bientôt sous un nouveau nom, Contiem. Le siège social mondial sera situé à Annapolis, au Maryland.

« Il y a plusieurs années, nous avons décidé de bâtir une entreprise de calibre mondial avec une gamme complète de produits et de services dont les entreprises ont besoin pour créer, gérer et diffuser le contenu qui définit leurs activités. À la suite de plusieurs acquisitions, toutes les entreprises acquises [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd, Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited] feront partie du prochain chapitre de l'histoire de notre entreprise. Ensemble, nous lancerons Contiem en tant que chef de file mondial des services et les produits de contenu », a déclaré Brian Ippolito, président et chef de la direction d'Orbis Technologies. M. Ippolito continuera d'exercer ses fonctions de président et chef de la direction de Contiem.

M. Ippolito a ajouté : « En plus d'une équipe de services professionnels très expérimentée et très respectée, l'acquisition de Mekon comprend Congility, qui renforce notre capacité à fournir du contenu intelligemment à l'aide de son logiciel de classe mondiale, et augmente les capacités de notre plateforme de gestion de contenu RSuite. L'acquisition de Mekon nous permet également d'étendre notre présence européenne, ce qui nous donne l'occasion de mieux soutenir notre clientèle croissante au Royaume-Uni et au sein de l'Union européenne. »

M. Richard Murfitt, chef de la direction de Congility, occupera le poste de vice-président, Solutions et services de Contiem, Royaume-Uni et Union européenne. M. Julian Murfitt, chef de la direction de Mekon Ltd, occupera le nouveau poste de directeur général principal, Exploitation de Contiem, Royaume-Uni et Union européenne. « Cette acquisition renforce nos capacités et notre aptitude à soutenir nos clients mutuels partout dans le monde. Contiem est l'aboutissement d'idées et d'une réflexion stratégique qui nous permettront d'optimiser la valeur que le contenu offre à nos clients. » a déclaré Julian Murfitt.

À propos de Contiem

Contiem est un chef de file mondial dans la prestation de solutions de contenu novatrices et de services professionnels à différentes organisations, d'entreprises figurant au palmarès du Fortune 500 au gouvernement fédéral des États-Unis. Contiem offre une gamme complète de produits et de services nécessaires pour créer, gérer et diffuser le contenu dont les petites et grandes entreprises et les organisations gouvernementales ont besoin pour mener leurs activités à l'échelle mondiale. Le siège social de Contiem est situé à Annapolis, au Maryland. Contiem exerce ses activités au Royaume-Uni, en Inde, en Australie et aux États-Unis, au service de plus de 400 clients dans 40 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/952709/Contiem_Logo.jpg

SOURCE Orbis Technologies

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 14:49 et diffusé par :