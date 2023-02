Cisco et NTT collaborent pour apporter la 5G privée aux clients d'affaires afin d'accélérer la transformation de l'industrie





Cisco, un leader mondial en technologie, et NTT Ltd., une société leader en infrastructures et services informatiques, ont annoncé leur intention de collaborer afin de booster l'adoption de la 5G privée dans les secteurs public, automobile, logistique, des soins de santé et de la vente au détail.

NTT et Cisco prévoient de mettre en commun leurs efforts d'innovation et de lancer sur le marché des technologies et des services gérés qui vont permettre aux clients d'affaires de déployer efficacement la 5G privée et d'atteindre de meilleurs résultats. Les deux sociétés ont l'intention d'accélérer la connectivité de pointe par la solution de 5G privée gérée de NTT, la première du marché, associée à du matériel Intel. Ainsi, les clients de Cisco et de NTT seront en mesure de réaliser l'intégration fluide de la 5G privée dans leur infrastructure LAN/WAN/cloud existante.

Ensemble, les deux entreprises peuvent rapidement débloquer des capacités Industrie 4.0 comme les communications push-to-talk à la manière de talkies walkies, les véhicules sans conducteur, les PC toujours connectés (pour les employés en première ligne du numérique), la vision par ordinateur (p. ex. la maintenance prédictive, la détection d'équipements de protection individuels), etc.

Cisco et NTT ont déjà commencé à se coordonner sur plusieurs déploiements clients. Les deux sociétés prévoient en outre de fournir des solutions de vision par ordinateur destinées à l'analyse de la qualité des produits, à l'analyse prédictive pour la fonctionnalité et la maintenance des équipements de production, et aux véhicules autonomes pour le transport des produits sur le site de production, en tirant parti des solutions d'IdO connectées de NTT.

« Avec NTT, notre objectif est d'aider nos clients d'affaires à accélérer la transformation digitale, en utilisant la puissance de la 5G et du Wi-Fi dans les processus informatiques et opérationnelles », a déclaré Masum Mir, vice-président senior et directeur général Provider Mobility de Cisco Networking. « Notre 5G privée gérée sur cloud offre à nos clients une intégration fluide dans leur réseau d'entreprise avec une politique commune et une architecture sécurité zéro confiance. Ceci contribue à réduire les risques techniques, financiers et opérationnels associés à la gestion de réseaux 5G, leur permettant de se concentrer sur l'augmentation de l'agilité et de l'efficacité de leurs activités. »

« Cette expansion est une suite logique pour les capacités et les services de pointe qu'apporte NTT sur le marché afin d'accompagner notre clientèle mondiale dans la modernisation de leurs activités. NTT et Cisco s'appuient sur notre engagement commun à mettre au point une solution réseau simple à gérer et entièrement privée », a affirmé Shahid Ahmed, vice-président exécutif New Ventures & Innovation chez NTT. « Nous sommes le premier partenaire d'intégration de systèmes de Cisco, et les deux entreprises sont très bien positionnées pour proposer un réseau 5G privé sûr et fiable, paré pour l'avenir, à nos clients d'affaires communs opérant à l'international. »

Pour la 5G privée de Cisco, NTT assurera la conception de l'infrastructure réseau et son déploiement, son exploitation, le développement de cas d'usage, le sourçage matériel, la compatibilité et les tests de bout en bout.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader technologique mondial qui fait fonctionner Internet. Cisco inspire de nouvelles possibilités en repensant vos applications, en sécurisant vos données, en transformant votre infrastructure et en permettant à vos équipes internationales de concrétiser une vision d'avenir inclusive. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la Newsroom et suivez-nous sur Twitter @Cisco.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste des marques commerciales de Cisco peut être consultée sur www.cisco.com/go/trademarks. Les marques de commerce de tiers auxquelles il est fait référence appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une quelconque autre société.

À propos de NTT Ltd.

Filiale du fournisseur de services IT évalué à 30 milliards de dollars NTT DATA, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures IT de premier plan au service de 65 % des entreprises du classement Fortune Global 500 et de plus de 75 % de celles du classement Fortune Global 100. Nous jetons les bases d'un écosystème de mise en réseau « de la périphérie vers le cloud » pour les organisations, nous minimisons la complexité de leurs charges de travail dans les environnements multicloud et nous innovons à la périphérie de leurs environnements IT, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons des infrastructures sur mesure et garantissons la mise en oeuvre de meilleures pratiques cohérentes en matière de conception et d'opérations dans tous nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Dans la perspective d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les organisations grâce à nos services d'infrastructure sur plateforme. Nous rendons possible un avenir connecté.

