L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - GLO

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Optimi Health Corp. Symbole CSE : OPTI.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finance et député d'Edmonton-Centre, et Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton ont...