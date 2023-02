Vague de froid : Montréal ouvre un site temporaire d'urgence au YMCA Centre-Ville





MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Alors que des températures très froides sont attendues au cours des prochains jours dans la métropole, Montréal annonce qu'elle ouvrira un site temporaire d'urgence au YMCA Centre-Ville, dans l'arrondissement de Ville-Marie, afin d'assurer la sécurité des personnes en situation d'itinérance.

Cet endroit ouvrira ses portes dès ce soir et il sera opérationnel de 17 h à 9 h, jusqu'au lundi 27 février 2023. Pouvant accueillir 80 personnes, ce lieu bénéficiera de la présence d'intervenants ainsi que d'agents de sécurité embauchés par l'agglomération, qui veilleront au bon fonctionnement. Un local sera aussi mis exclusivement à la disposition des femmes qui fréquenteront le site, en respect de l'application de l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+). Un accès au bâtiment leur sera ainsi réservé. Notons que la même opération avait été réalisée à cette adresse lors de la vague de froid extrême qui a sévi au début du mois février.

Montréal, ses partenaires du réseau de la santé et les organismes communautaires vont assurer une surveillance du territoire. Une vigie sera réalisée sur le terrain par les effectifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et par les membres de l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) pour référer les personnes dans la rue vers les services d'accueil. Le SPVM aura notamment des patrouilles dédiées qui visiteront des endroits ciblés par les personnes en situation d'itinérance.

Le Centre de coordination des mesures d'urgence de Montréal sera mobilisé pour coordonner les actions de l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

Rappelons que 1 600 places sont disponibles cet hiver dans les refuges et les haltes-chaleur sur le territoire de la métropole. Il s'agit du plus grand nombre de places dans l'histoire de Montréal. Elles sont offertes grâce aux efforts du réseau de la santé, des organismes communautaires et de la Ville de Montréal.

