Tecnotree enregistre d'excellents résultats au quatrième trimestre et pour l'exercice 2022, et continue d'afficher un solide carnet de commandes tout en respectant ses engagements auprès de ses clients

Tecnotree, un chef de file mondial des plateformes et services numériques pour les technologies 5G et nuagiques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2022. La société a dépassé son objectif pour 2022 avec une croissance de 11,5 % de son chiffre d'affaires, affichant des progrès importants dans toutes les régions.

Faits marquants de l'exercice 2022 :

Les ventes nettes atteignent 71,6 millions d'euros, en croissance de 11,5 % par rapport à l'an dernier

Le résultat opérationnel pour l'ensemble de l'année a atteint 18,3 millions d'euros, en baisse de 22,7 % par rapport à l'an dernier

Le résultat net pour l'année complète s'est élevé à 11,6 (18,3) millions d'euros, en baisse de 36,7 % par rapport à l'an dernier

Le carnet de commandes enregistré en fin d'année s'établit à 68,9 millions d'euros, en progression de 28,8 % par rapport à l'an dernier

Le bénéfice par action se monte à 0,04 euro

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree, a affirmé : « Tecnotree a assisté à une augmentation de la demande pour ses produits, conduisant à une nouvelle situation record pour son carnet de commandes. Nous avons continué de recevoir de grosses commandes de la part d'importants opérateurs de première catégorie pour notre Digital BSS Suite 5, qui exige que nous investissions pour livrer ces commandes dans les meilleurs délais. Cela garantira des revenus récurrents à long terme de la part de ces nouveaux clients. En outre, en tant qu'entreprise de produits, nous avons assisté à une croissance de 32 % de nos revenus de licence, ce qui démontre la grande confiance dans Tecnotree et fournit des références crédibles à nos clients potentiels. Nous avons enregistré une augmentation de 7 % de nos revenus récurrents par rapport à la même période de l'an dernier, ce qui valide la stabilité de notre plateforme et notre capacité à livrer rapidement notre stack numérique à de multiples clients simultanément. »

Elle a ajouté : « Tecnotree a établi la norme à certains égards cette année, la société a été le premier fournisseur au monde n'appartenant pas au secteur des télécommunications à obtenir la certification pour le déploiement d'API ouvertes dans le monde réel du TM Forum, ce qui garantit des intégrations rapides et opportunes pour accélérer la croissance commerciale et la progression dans nos écosystèmes partenaires dans les domaines de la 5G et du Cloud. Grâce à son acquisition de la plateforme CognitiveScale primée, et distinguée par Forrester, Tecnotree a obtenu 108 brevets pour l'ingénierie AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Cela fait de Tecnotree un leader du marché dans ce domaine, pour contribuer à la poursuite de l'humanisation des expériences numériques avec des renseignements fondés sur les données pour ses clients à travers le monde. Tecnotree a également été distinguée par Gartner dans les catégories Gestion de l'expérience client et Gestion de la monétisation des revenus en 2022. De plus, Tecnotree a annoncé un partenariat ISV (éditeur de logiciels indépendant) mondial accéléré avec Microsoft pour accélérer la transition numérique vers le Cloud avec Microsoft Azure.

Je tiens à remercier nos employés, clients et actionnaires pour leur confiance et soutien continus, et me réjouis à l'idée de poursuivre sur notre lancée alors que nous entrons dans la nouvelle année. »

Parmi les autres jalons et réalisations d'affaires significatifs de cette année, on peut citer :

Tecnotree a racheté la plateforme AIML primée CognitiveScale avec 108 brevets accordés aux États-Unis afin d'améliorer davantage l'expérience client globale basée sur l'IA de Tecnotree, créant de nouvelles perspectives en Amérique du Nord

La société a annoncé la mise en production simultanée de sa Digital BSS suite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour certains des plus grands opérateurs, avec plus de 100 millions d'abonnés

Tecnotree a annoncé un partenariat avec MTN Nigeria dans le cadre d'une nouvelle initiative baptisée Metamorphose Powered by Tecnotree. MTN Metamorphose est un programme de transformation visant à améliorer la présence numérique de la société pour les consommateurs et les entreprises grâce à la suite numérique de Tecnotree.

La société a été reconnue par Gartner® comme un fournisseur représentatif dans le guide de marché des solutions de gestion des revenus et de monétisation pour les fournisseurs de services de communication. Les investissements clés de Tecnotree dans les secteurs de l'écosystème B2B2X nuagique par le biais de Moments, ses offres SaaS compatibles avec les trois principaux clouds (Azure, AWS, GCP) et sa croissance fintech via la plateforme Diwa, ont permis d'obtenir cette reconnaissance

Tecnotree a gagné plusieurs prix, dont ceux de "Change-maker of the year" de la Fondation de la Bourse d'Helsinki et de "Telco Partner of the Year (ISV)" de MongoDB

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

