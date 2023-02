Le gouvernement du Canada investit 1,5 million de dollars pour soutenir la santé mentale des communautés noires





Ce financement fait partie d'un engagement à verser 100 millions de dollars à l'appui des personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

TORONTO, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Bien que bon nombre de personnes au Canada soient aux prises avec des troubles de santé mentale, certains groupes se heurtent à des difficultés particulières en raison du racisme systémique, de la discrimination, de leur statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 exerce un impact disproportionné et exacerbe les problèmes de santé mentale au sein de ces communautés méritant l'équité.

Aujourd'hui, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, accompagnée de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont annoncé un financement de près de 1,5 million de dollars pour soutenir la santé mentale des personnes et des communautés noires.

Black Mental Health Canada reçoit 1,1 million de dollars pour son projet visant à renforcer la capacité des cliniciens à offrir des services de counseling et de soutien en santé mentale qui sont appropriés et culturellement adaptés, à l'intention des clients Noirs qui ont vécu des traumatismes raciaux et du stress traumatique fondé sur la race. Le projet s'adressera aux cliniciens en santé mentale à l'échelle du Canada, y compris les fournisseurs de services Noirs qui traitent des personnes Noires de même que les fournisseurs non Noirs qui travaillent dans des secteurs où il y a un pourcentage élevé de clients Noirs.

Wanasah : Mental Health Services for Black Youth (Services de santé mentale pour les jeunes Noirs) reçoit 400?000 $ pour son projet visant à élaborer Black-centric, des services de soutien communautaire qui tiennent compte des traumatismes dans la communauté de Regent Park de Toronto. Cette initiative reposera sur une approche communautaire participative pour la création de services en santé mentale culturellement adaptés et axés sur l'équité. Elle appuiera également les jeunes Noirs et leurs familles pour aider à prévenir et à atténuer les effets des diverses formes de traumatismes exacerbés pendant la pandémie de COVID-19 et la reprise post-pandémie.

Citations

«?Les communautés Noires du Canada sont toujours confrontées à de nombreux défis et obstacles systémiques en matière de soins de santé mentale, et notre gouvernement tient à les surmonter. Les projets annoncés aujourd'hui créeront des environnements propices à l'amélioration des résultats en matière de santé mentale et feront en sorte que les personnes et les communautés Noires du Canada aux prises avec des enjeux de santé mentale aient accès aux soutiens et aux services les plus appropriés et culturellement pertinents dont ils ont besoin, par le fournisseur le plus approprié.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La voie du rétablissement est complexe pour ceux et celles qui ont connu des problèmes de santé mentale et des traumatismes, particulièrement pour les personnes qui font face à l'exclusion sociale, à la marginalisation et à la stigmatisation. Voilà pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir des organisations comme Black Mental Health Canada et Wanasah qui mettent en place des services centrés sur les Noirs et adaptés aux traumatismes, afin de mieux répondre aux besoins de ces communautés en matière de santé mentale. »

L'honorable Marci Ien

Ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse

«?Nous sommes honorés et ravis de recevoir un financement de l'Agence de la santé publique du Canada pour mener à bien notre mission de promotion de la santé mentale et du bien-être dans les communautés noires. Grâce à ce financement, nous pourrons étoffer nos programmes et services de manière à mieux répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens noirs, qui ont toujours été confrontés à des obstacles systémiques pour accéder à des soins appropriés. Notre équipe à Black Mental Health Canada s'engage à travailler sans relâche pour veiller à ce que nos communautés reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir, et nous remercions l'Agence de la santé publique du Canada pour son investissement dans notre travail.?»

Alice Wiafe, présidente

Black Mental Health Canada

« Comme nous le savons tous, les communautés noires ont connu une longue histoire de racisme, de discrimination et d'oppression systémiques, qui a entraîné de profonds traumatismes, des douleurs et des souffrances. Ces traumatismes sont intergénérationnels et affectent non seulement les individus, mais aussi les familles, les quartiers et les communautés entiers. En proposant un programme de traitement des traumatismes centré sur les Noirs et adapté à leur culture à Regent Park et dans les communautés voisines, nous contribuerons à rétablir la confiance, à restaurer la dignité et à promouvoir un sentiment de valorisation et d'appartenance. Il ne s'agit pas seulement de traiter les traumatismes passés, mais aussi de construire un avenir meilleur pour les générations futures.?»

Namarig Ahmed

Directrice exécutive et co-fondatrice Wanasah : Mental Health Services for Black Youth

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 afin de soutenir des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent les maladies mentales dans les populations touchées de façon disproportionnée. En faisant des investissements stratégiques qui tiennent compte des défis spécifiques auxquels font face les communautés méritantes en matière d'équité, le gouvernement du Canada peut s'assurer que les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin.

Nous tenons à soutenir la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19 et la reprise post-pandémie.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires sur des priorités de santé communes afin d'améliorer les soins de santé intégrés pour la population canadienne, dont un accès amélioré à des services de qualité en matière de santé mentale et de dépendance.

La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont indispensables au bien-être et contribueraient à réduire la pression sur le système de soins de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada.

Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien modéré par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada, composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

Jeunesse, J'écoute offre en tout temps, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

