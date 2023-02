PowerSchool élargit son programme de partenaires de distribution international et annonce OneConnect comme premier partenaire de distribution en Afrique





PowerSchool (NYSE : PWSC), le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son initiative de partenariat mondial, le programme PowerPartner, avec OneConnect comme premier partenaire de distribution du programme en Afrique. OneConnect est un fournisseur innovant de services et de solutions technologiques clés en main en Afrique du Sud et partout dans le continent africain.

Le programme PowerPartner s'appuie sur les partenaires de distribution régionaux de PowerSchool pour soutenir les efforts de marketing, de vente et de déploiement client localisés. En tant que premier partenaire de distribution en Afrique, OneConnect aidera à développer la clientèle de PowerSchool en Afrique du Sud et dans toute la région, et est prévu d'aider l'entreprise à servir plus de 500 000 étudiants à travers le continent au cours de l'année prochaine.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec OneConnect », a déclaré Hardeep Gulati, PDG de PowerSchool. « Nous avons constaté l'impact innovant des services et solutions technologiques de OneConnect, et nous sommes conscients qu'il est le partenaire idéal pour étendre notre soutien à plus de 240 millions d'étudiants inscrits en Afrique subsaharienne et au-delà ».

Grâce au partenariat avec OneConnect, les éducateurs d'Afrique du Sud et de tout le continent peuvent accéder à des outils essentiels, y compris les produits de PowerSchool Unified Classroom®, PowerSchool Unified Talenttm, PowerSchool Unified Insightstm et PowerSchool Unified Operationstm pour soutenir davantage d'enseignants, d'étudiants et de familles, et les aider à concrétiser la promesse d'une éducation personnalisée.

« OneConnect comprend l'expérience, les opportunités et les défis uniques auxquels font face les leaders de l'éducation en Afrique du Sud et partout dans tout le continent », a souligné Rogers Sithole, Directeur général de OneConnect Education. « La technologie de l'éducation, à l'instar des solutions offertes par PowerSchool, est essentielle pour démocratiser l'éducation en améliorant l'accès numérique, le développement professionnel et l'apprentissage personnalisé à travers le continent ».

Actuellement, les partenaires de distribution de PowerSchool servent des clients en Inde, aux Philippines et en Uruguay ; et la société compte étendre rapidement le programme de cette année.

Tim Russell, Vice-président d'International Channel Development: « Grâce à la clientèle étendue et croissante de PowerSchool dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), des partenaires exceptionnels, comme OneConnect, soutiendront davantage les efforts d'expansion mondiale de l'entreprise. PowerSchool continuera cette année d'ajouter des partenaires supplémentaires dans les régions du Moyen-Orient, d'Asie, de Nouvelle-Zélande et d'Amérique latine », a-t-il conclu.

Le partenariat avec OneConnect fait suite à l'annonce récente faite par la société concernant son intention d'inaugurer son premier bureau au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU) au printemps 2023.

À propos de OneConnect

OneConnect est une société technologique aux multiples facettes basée en Afrique du Sud avec des bureaux régionaux au Kenya et au Mozambique, offrant plus de 14 ans de services et de solutions technologiques clés en main aux petites, moyennes et grandes entreprises partout en Afrique. Sa suite caractéristique de solutions et de produits technologiques innovants, complétée par l'expérience et les qualifications de son personnel, garantit une excellence dans l'exécution, le service après-vente et le soutien sur une base continue. La division de l'Education de OneConnect vise à rendre l'éducation accessible à tous sur le continent en offrant des solutions à chaque étape du cycle éducatif. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant: https://www.oneconnect.co.za/.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord. Sa mission consiste à alimenter l'écosystème de l'éducation avec une technologie unifiée qui aide les éducateurs et les étudiants à réaliser leur plein potentiel, à leur manière. PowerSchool relie les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents dont l'objectif commun consiste à améliorer les résultats des élèves. Du bureau à la salle de classe à la maison, PowerSchool aide les écoles et les districts scolaires à gérer efficacement les rapports d'état et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les ressources financière et humaine, les talents, l'inscription, la fréquentation, le financement, l'apprentissage, l'instruction, la notation, les évaluations et les analyses via une seule plateforme unifiée. PowerSchool soutient plus de 50 millions d'étudiants dans le monde et plus de 15 000 clients, y compris plus de 90 des 100 meilleurs districts scolaires en termes d'inscription d'étudiants aux États-Unis. Elle vend également des solutions dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site électronique : www.powerschool.com.

