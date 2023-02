Nippon Express Singapore reçoit la certification IATA CEIV Pharma pour son installation à l'aéroport international de Changi





TOKYO, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Singapore) Pte. Ltd. (ci-après, « NX Singapore »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a obtenu la certification IATA CEIV Pharma (*) pour son installation dans la zone de libre-échange (FTZ) de l'aéroport international Changi de Singapour, à compter du mercredi 17 janvier 2023.

Le secteur pharmaceutique/médical, l'une des industries principales de Singapour, a connu une croissance remarquable, et de nombreuses sociétés pharmaceutiques de premier plan dans le monde y ont créé un pôle industriel en y établissant des bases de recherche, de développement et de production. Les importations et les exportations de produits pharmaceutiques sont appelées à augmenter, car les expéditeurs profitent de plus en plus des nombreux avantages offerts par l'aéroport international de Changi en tant que port de libre-échange.

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et mis en place une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques sophistiqués et diversifiés à l'échelle mondiale.

NX Singapore a obtenu la certification « Good Distribution Practice » (GDP) en octobre 2020, attestant de sa conformité aux normes internationalement reconnues pour la distribution appropriée des produits pharmaceutiques. Avec l'obtention de la certification CEIV Pharma, NX Singapore sera désormais en mesure de fournir des services de transport et d'entreposage de produits pharmaceutiques plus sûrs et de meilleure qualité en utilisant Singapour, un centre important pour l'industrie pharmaceutique, comme point nodal.

Le groupe Nippon Express s'engage à contribuer à la santé des populations du monde entier en soutenant ses clients de l'industrie pharmaceutique mondiale par la mise en place d'une plateforme logistique pharmaceutique internationale fiable et sûre.

(*) CEIV Pharma (The Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics) : Programme de certification de la qualité établi par l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour couvrir le transport aérien de produits pharmaceutiques, qui définit des normes élevées englobant les différentes directives de bonnes pratiques de distribution (GDP) des pays du monde entier pour le stockage et le transport des produits pharmaceutiques

