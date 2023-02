SANY dévoilera son nouvel équipement de construction au CONEXPO-CON/AGG





BEIJING, 23 février 2023 /CNW/ -- SANY Group, (« SANY »), un chef de file mondial de l'industrie de la fabrication d'équipement haut de gamme, est fin prêt pour l'édition 2023 du CONEXPO-CON/AGG, le plus grand salon professionnel du secteur de la construction en Amérique du Nord. L'événement de premier plan, qui réunit des professionnels de tous les grands secteurs de la construction, se tiendra du 14 au 18 mars, à Las Vegas. Sous la bannière « Made for America, Raised in Georgia », le kiosque de SANY (F9553) regroupera plus d'une trentaine de machines, y compris ses nouveaux modèles d'excavatrice et de chargeuse alimentées par l'électricité et une série de présentations de produits qui démontrent comment les solutions techniques ingénieuses et les services professionnels de SANY optimisent l'efficacité énergétique et la productivité dans le domaine de la construction, tout en fournissant un soutien adapté à la clientèle.

Parmi les solutions de pointe de SANY qui démontrent l'engagement de l'entreprise à l'égard du climat, mentionnons sa plateforme de surveillance du carbone, qui a été mise au point en partenariat avec Rootcloud, un important fournisseur de solutions industrielles en matière d'IdO, pour aider la Chine à atteindre plus rapidement son pic de carbone et ses objectifs de carboneutralité. La plateforme, qui a été déployée pour l'usine no 18 de l'entreprise, permet à SANY de quantifier et de gérer son rendement sur le plan de l'efficacité énergétique.

Entre-temps, le système de gestion de l'énergie de SANY, alimenté par l'Internet industriel et la technologie de la chaîne de blocs, démontre sa capacité de suivre avec précision son empreinte carbone d'entreprise sur la consommation d'énergie et de ressources et d'optimiser son système de gouvernance ESG.

D'abord présentée en Chine l'année dernière, la mini-excavatrice électrique SY19E de SANY a volé la vedette lors du salon bauma 2022, en Allemagne en raison de sa conception unique, de ses caractéristiques polyvalentes, de son fonctionnement silencieux et de la durée de vie exceptionnellement longue de sa batterie. Dotée d'un moteur synchrone à aimant permanent et à couple élevé et d'un système intégré d'entraînement électrique exclusif, son efficacité dépasse 95 %. Viennent s'ajouter l'indice de protection IP67, des tests d'isolation et des fonctions de détection de la tension et du courant et de diagnostic des défaillances qui assurent une protection complète.

La chargeuse électrique SANY SW956E est une petite bête puissante, surchargée par un moteur synchrone à aimant permanent de haute performance capable d'offrir un couple instantané de 2400 Nm. Son système intelligent embarqué, qui permet de régler automatiquement la puissance de sortie en fonction de la charge, de la vitesse et d'autres facteurs, est combiné à une batterie de 282 kW qui peut fournir huit heures d'utilisation après une heure de charge. Sur le plan de la sécurité, la machine est équipée d'un système de freinage hydraulique à double circuit, d'une grande portée et d'un empattement allongé. Elle dispose également d'un système intégré de contrôle intelligent de la température pour la batterie, d'un moteur d'entraînement et d'un module de commande électronique pour l'aider à s'adapter facilement aux conditions de travail extrêmement chaudes et froides.

Pour voir les faits saillants de SANY au CONEXPO-CON/AGG 2020, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=NxcFIR4g180

