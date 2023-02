USVP renforce sa franchise d'entreprise avec l'arrivée de Matt Garratt





U.S. Venture Partners (USVP), une société de capital-risque leader de la Silicon Valley axée sur la cybersécurité, les logiciels d'entreprise, les produits grand public et les soins de santé, est fière d'annoncer l'arrivée de Matt Garratt en tant qu'associé général. Avec une connaissance éprouvée des investissements SaaS, Garratt se concentrera sur les investissements d'entreprise dans les domaines du SaaS et de l'IA. Défenseur passionné des fondateurs en phase de démarrage, Garratt apporte une expérience approfondie acquise lors de la création et de la direction de Salesforce Ventures. USVP a une longue histoire en tant que véritable partenaire de création d'entreprise pour les équipes de direction, et l'expertise de Garratt sera un excellent ajout pour soutenir les fondateurs dans leur parcours.

« Je connais USVP depuis plus d'une décennie, et c'est une entreprise que j'ai toujours respectée et avec laquelle je partage une éthique commune », déclare Garratt. « Chez USVP, je me réjouis à l'idée de travailler avec les éditeurs de logiciels d'entreprise et d'appliquer mon expérience acquise au sein de Salesforce pour aider les entreprises à embaucher les meilleurs talents et à développer et mettre à l'échelle leurs activités. »

Matt rejoint une équipe expérimentée d'investisseurs en logiciels et en soins de santé et une entreprise connue pour son soutien à des sociétés telles que Box, Imperva, Guidewire, HotelTonight, Inari Medical, Inspire Medical, Medigate et PlutoTV. Plus récemment, la société a annoncé la création de son dernier fonds, USVP XIII, un véhicule sursouscrit de 400 millions USD lancé en décembre 2022.

« Nous sommes ravis d'accueillir Matt Garratt au sein de l'équipe USVP. Matt apporte une expérience pertinente pour soutenir notre travail continu dans le secteur des entreprises », déclare Dafina Toncheva, associée générale, USVP. « Son expertise et son vaste réseau offrent une proposition de valeur unique aux entrepreneurs qui construisent des sociétés de logiciels d'entreprise leaders sur le marché. »

Avant de rejoindre USVP, Matt Garratt était vice-président principal et associé directeur de Salesforce Ventures. Il a rejoint Salesforce en 2013 et a passé huit ans à construire et à diriger la plus grande division de capital-risque du secteur technologique. Chez Salesforce Ventures, Garratt a dirigé des investissements dans des leaders du marché tels qu'Anaplan, Gainsight, Mulesoft, nCino, Snowflake, ThousandEyes, Twilio et Zoom, générant ainsi des retours sur investissement nettement supérieurs à deux milliards de dollars. Matt est diplômé de l'Université du Michigan et de l'Université de Purdue. Plus récemment, il a été associé général chez CRV, où il s'est concentré sur les investissements dans des logiciels pour entreprise et SaaS.

À propos de U.S. Venture Partners

U.S. Venture Partners (USVP) est une société de capital-risque de premier plan de la Silicon Valley, qui s'associe avec des entrepreneurs pour transformer leurs idées en entreprises qui changent le monde. USVP a investi dans plus de 500 entreprises durant quatre décennies, parmi lesquelles : Arkose Labs, Box, Carrot Fertility, Cato Networks, Check Point Software, Guidewire, Happy Returns, HeartFlow, HotelTonight, Human Interest, Imperva, Inari Medical, Inspire Medical Systems, Intersect ENT, Kenna, Medigate, Omada Health, Pluto TV, Standard Bariatrics, ThreatMetrix, Trunk Club, Trusteer, Yammer et Zerto. USVP se concentre sur des startups en phase de démarrage qui transforment la cybersécurité, les logiciels d'entreprise, les produits grand public et les soins de santé. L'équipe d'USVP est composée d'anciens entrepreneurs, technologues, cadres d'entreprise et professionnels de la finance qui contribuent à la stratégie, la mise à l'échelle, la constitution d'équipes, le développement de produits et le développement commercial. USVP est basée à Menlo Park, en Californie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.usvp.com.

