Le rapport Eye On de FarEye sur la livraison du « dernier kilomètre » révèle les priorités et les opportunités de livraison des détaillants et des prestataires logistiques jusqu'en 2027





FarEye a publié les conclusions complètes de son Rapport Eye On sur la livraison du « dernier kilomètre » aujourd'hui, recherche menée en collaboration avec Researchscape International, qui explore les priorités et les opportunités de livraison du « dernier kilomètre » des détaillants et des prestataires logistiques au cours des cinq prochaines années.

Les priorités des prestataires logistiques en matière d'amélioration des performances diffèrent selon la taille de l'entreprise

Les conclusions de la recherche menée par FarEye concernant les prestataires logistiques révèlent que pour ceux possédant plus de 100 millions de dollars de revenus, la livraison à temps (74 %) et le coût par livraison (62 %) constituent leurs deux principaux indicateurs de performance clés à améliorer. Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de dollars, leurs deux principales priorités reposent sur le coût de livraison (73 %) et la satisfaction de la clientèle (64 %). À mesure que les prestataires logistiques se développent, la complexité et le barème augmentent, et les livraisons à temps deviennent plus difficiles à réaliser avec précision.

« Contrairement au commerce de détail, la livraison du « dernier kilomètre » constitue l'épine dorsale des opérations des prestataires logistiques, et leurs objectifs seront avant tout chose axés sur les performances de livraison et la rentabilité. Leurs mesures d'amélioration prioritaires ne diffèrent certes pas fortement des domaines d'amélioration prioritaires des détaillants, mais la différence réside dans la taille du prestataire logistique. La taille est synonyme de complexité, mais également d'efficacité, ce qui entraîne la réduction du coût par livraison, mais la difficulté de gestion et de suivi des commandes augmente », a déclaré Stéphane Gagné, vice-président, produit, FarEye.

La collaboration entre les détaillants et les prestataires logistiques est nécessaire en vue de l'obtention des livraisons de niveau supérieur

La collaboration entre les détaillants et les prestataires logistiques pour une expérience de livraison ultime, une expérience qui réduit simultanément les coûts de livraison tout en améliorant la satisfaction des clients sera cruciale. Les réseaux de livraison externalisés constituent désormais un moyen pour les détaillants de passer à la vitesse de livraison supérieure (64 %) et de réduire les coûts (37 %) de livraison du « dernier kilomètre », mais cela s'accompagne par le sacrifice d'un moindre contrôle de l'expérience client.

Les conclusions du rapport initial FarEye indiquent que 84 % des détaillants ayant externalisé leurs réseaux de livraison souhaitent davantage contrôler ces réseaux. Plus précisément, 33 % des détaillants sont confrontés à l'incapacité des prestataires logistiques à fournir des informations fiables et ils pointent du doigt les performances des transporteurs comme le principal facteur qui entrave la vitesse de livraison.

Les priorités de croissance de la livraison du « dernier kilomètre » des prestataires logistiques

Au cours de l'année prochaine, 77 % des prestataires logistiques espèrent une augmentation de leurs budgets alloués à la technologie de livraison « dernier kilomètre ». Quatre-vingt-deux pour cent d'entre eux affirment qu'ils vont probablement changer ou acheter une nouvelle solution de livraison du « dernier kilomètre » au cours des 1 à 2 prochaines années. Quarante pour cent quant à eux prévoient d'acheter une plate-forme de livraison du « dernier kilomètre » au cours des cinq prochaines années, plutôt que de construire leur propre plate-forme en interne (40 %).

À l'exemple des détaillants, les prestataires de logistiques évaluent également les véhicules électriques (80 %), les véhicules autonomes (44 %) et les drones (38 %) pour rendre leurs flottes plus durables et efficaces, au cours des cinq prochaines années.

Méthodologie de recherche

La recherche Eye On menée par FarEye dans le cadre de la livraison du « dernier kilomètre » a été publiée en deux parties, en janvier et février 2023. FarEye a effectué une analyse des réponses de 300 leaders du commerce au détail et en logistique, responsables logistiques et des opérations de vente au détail aux États-Unis (32 %), dans la région EMEA (36 %) et APAC (32%).

À propos de FarEye

La plateforme de gestion des livraisons de FarEye transforme celles-ci en un avantage concurrentiel. Les entreprises de vente au détail, de commerce électronique et de logistique externalisée utilisent la combinaison unique de FarEye, entre orchestration, visibilité en temps réel et expériences client de marque, pour simplifier la logistique complexe du dernier kilomètre. La plateforme FarEye permet aux entreprises d'accroître la fidélité et la satisfaction des consommateurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. FarEye compte plus de 150 clients dans 30 pays et cinq bureaux dans le monde. FarEye, le premier choix pour le dernier kilomètre.

