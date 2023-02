KPMG fait un don de 600 000 $ à HEC Montréal





Le don permet à HEC Montréal de lancer plusieurs nouvelles initiatives en matière d'ESG

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - KPMG in Canada envoie un message fort en annonçant aujourd'hui une généreuse contribution de 600 000$ à HEC Montréal, pour soutenir l'initiative d'envergure internationale Measuring Beyond dans laquelle l'École est engagée. Ce centre de formation et de recherche met en lumière l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment en matière de décarbonation, un enjeu pour la transition des entreprises. Il s'agit aussi d'interpeler les jeunes générations afin de leur démontrer que la maîtrise des facteurs ESG constitue un savoir-faire voué à jouer un rôle d'avant-garde dans l'avenir.

« Cette initiative est alignée avec la vision de KPMG pour l'économie du Québec, » affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province de Québec. « Measuring Beyond a été créée en collaboration avec la Saïd Business School de l'Université d'Oxford et répond à un objectif clair : former et conscientiser les futurs leaders à l'importance d'intégrer les enjeux ESG dans les décisions financières, et ce, pour contribuer activement à la création d'une économie en harmonie avec l'environnement. »

Avec ce don de KPMG, HEC Montréal déploiera plusieurs initiatives afin de contribuer à la standardisation de la mesure des facteurs ESG par des travaux de recherche et de transfert de connaissances, notamment à travers l'Espace Measuring Beyond KPMG situé directement à l'École. Ce partenariat permettra notamment la création d'un programme de bourses ; la mise en place de collaborations et d'échanges entre les intervenants du programme et les professionnels en développement durable de KPMG ; la tenue d'une grande conférence annuelle KPMG sur l'évolution du dossier des normes ESG et leur implication pour les entreprises et d'une table ronde pour tester, explorer, impliquer, et obtenir la rétroaction des parties prenantes.

L'initiative Measuring Beyond est née en 2022 d'une première collaboration entre HEC Montréal et la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, où l'ambition était de créer un espace où les communautés universitaires de l'École et de la célèbre institution britannique pourraient collaborer avec l'International Sustainability Standards Board (l'ISSB, ainsi qu'avec des entreprises d'envergure, telle que KPMG.

Pour en savoir plus .

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des? valeurs fondamentales ?qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10?000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait? régulièrement ?partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez? kpmg.com/ca/fr .

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 16:49 et diffusé par :