Vicinity Motor Corp. obtient une entente de services de réseau de concessionnaires avec DSMA pour étendre son réseau de concessionnaires nord-américain





DSMA déterminera et aidera à établir des partenariats avec des concessionnaires en Amérique du Nord pour les camions électriques VMC 1200 de classe 3 de Vicinity

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 février 2023 /CNW/ - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ : VEV) (TSXV : VMC) (« Vicinity » ou « l'entreprise »), un fournisseur nord-américain de véhicules électriques commerciaux, a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de services de développement de réseau avec Dealer Solutions Mergers and Acquisitions (« DSMA »), afin d'accroître la pénétration du marché nord-américain pour ses camions entièrement électriques VMC 1200 de classe 3 à l'avant-garde de l'industrie.

« DSMA est le principal conseiller et initiateur de transactions dans les secteurs nord-américains de l'automobile et de l'équipement lourd, et a une capacité inégalée de joindre n'importe quel concessionnaire au Canada ou aux États-Unis », a déclaré John LaGourgue, vice-président, Ventes et développement des affaires, Vicinity Motor Corp. En travaillant avec DSMA, nous serons en mesure d'obtenir plus rapidement des partenariats avec des concessionnaires de grande valeur qui maximiseront notre capacité à livrer les camions VMC 1200 sur le marché, tout en assurant le plus haut niveau de service à la clientèle et de satisfaction ».

Conformément aux modalités de l'entente de services, DSMA aidera Vicinity à déterminer et à établir les critères de rendement des concessionnaires, les paramètres et les lignes directrices pour la sélection et la priorisation des occasions de concession, en établissant la stratégie pour les « utilisateurs précoces », en accordant la priorité à la zone géographique et en aidant à définir les occasions de pénétrer différents marchés ou d'offrir de nouveaux véhicules.

« Nous croyons que notre camion VMC 1200 et ceux qui souhaitent acquérir le premier camion électrique de classe 3 sont mieux servis par les concessionnaires d'équipements automobile et commercial qui sont déjà établis dans leurs marchés et qui ont une connaissance approfondie de la clientèle locale », a ajouté William Trainer, fondateur et chef de la direction de Vicinity. « Notre expertise nous permet de livrer des autobus et des camions de pointe conçus pour les marchés qu'ils desservent. En ce qui concerne le marché des camions légers à moyens, qui équivaut à environ 500 000 nouvelles unités par année, il est tout naturel pour nous de nous associer aux groupes qui offrent déjà des services de premier plan aux concessionnaires. DSMA peut nous aider à identifier et à mettre en oeuvre ces relations », a conclu M. LaGourgue.

Farid Ahmad, fondateur et chef de la direction de DSMA, a ajouté : « Nous croyons qu'il y a une demande énorme sur le marché pour un VE commercial de classe 3 entièrement électrique, comme le VMC 1200, et nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de notre expertise pour accélérer l'entrée de ce véhicule phare sur des marchés clés en Amérique du Nord ».

À propos de Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ : VEV) (TSXV : VMC) (« VMC ») est un fournisseur nord-américain de véhicules électriques à usage public et commercial. L'entreprise tire parti d'un réseau de concessionnaires et de relations étroites avec des partenaires de fabrication de calibre mondial pour fournir ses autobus phares électriques, au GNC et au diesel propre Vicinity, ainsi que le camion électrique VMC 1200 aux marchés du transport en commun et industriel. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.vicinitymotorcorp.com .

