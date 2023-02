Résultats financiers 2021-2022 de Sollio Groupe Coopératif





Une année de défis et d'optimisation

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif termine l'exercice financier clos le 29 octobre 2022 avec des ventes de 8,9 milliards $, en hausse de 1 milliard $ par rapport à l'année précédente. L'organisation présente cette année une perte avant impôts et ristournes de 337,5 millions $, incluant la perte afférente aux activités abandonnées. Lors de l'exercice antérieur, la perte avant impôts et ristournes était de l'ordre de 21,5 millions $.

L'année financière qui s'est terminée en octobre 2022 a donc représenté un défi pour Sollio Groupe Coopératif, qui l'avait d'ailleurs prévu et communiqué dans son dernier rapport annuel. Malgré tout, certaines divisions présentent des résultats intéressants.

« Après plusieurs années de croissance, nous avons annoncé et amorcé l'an dernier une stratégie de redressement et un plan d'optimisation de nos actifs, que nous avons poursuivi cette année », a déclaré Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

Aussi, malgré des résultats en deçà des attentes, il faut souligner les excellents résultats dans certains de nos secteurs d'activités, entre autres, la volaille, le porc surtransformé, les productions végétales et particulièrement dans la division détail avec Groupe BMR. En ce qui a trait à la Division agricole, le plan de repositionnement du secteur des grains progresse bien et le secteur des productions végétales a connu une bonne année malgré le contexte difficile instauré par la guerre en Ukraine. La Division détail-Groupe BMR a mis en place plusieurs initiatives lui ayant permis de naviguer à travers ces conditions de marché particulières. Après deux années de demande soutenue liée à la pandémie de COVID-19, une diminution des ventes était anticipée par rapport à 2021. Or, celles-ci sont plutôt en hausse de 44,0 M$ (+2,9 %) par rapport à 2021.

« Nous savions que l'année allait être remplie de défis, et nous avons pris les moyens nécessaires afin de ramener l'entreprise sur la voie de la rentabilité, a commenté Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. Les actions prises l'ont été dans l'optique de limiter au maximum l'impact sur les outils de mise en marché et les services aux producteurs membres, qui sont au coeur de notre mission. Nous avons bien entendu la ferme intention de poursuivre dans cette voie pour l'année qui vient ».

Un contexte difficile dans le secteur du porc frais

Un ensemble de facteurs contextuels combinés ont mené aux résultats présentés aujourd'hui par l'organisation.

Au nombre de ces facteurs, on retrouve une dévaluation comptable d'actifs intangibles dans la division Alimentation-Olymel, de même que des défis majeurs dans l'industrie porcine dont la situation s'explique par de nombreux éléments - notamment les impacts liés à la pandémie de coronavirus, la pénurie de main-d'oeuvre, la hausse des coûts liée à l'inflation et aux perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, la fermeture du marché de la Chine au cours des trois premiers trimestres de l'exercice et une grève de quatre mois à notre usine de Vallée-Jonction - pour lesquels Sollio Groupe Coopératif est engagé dans la mise en place d'une stratégie de redressement robuste. Celle-ci implique la réduction du nombre de porcs abattus et la réaffectation de la main-d'oeuvre, ainsi que l'augmentation de la production de produits à valeur ajoutée, notamment par la reconversion de l'usine de Princeville, et le recrutement de nombreux travailleurs étrangers temporaires.

« Le contexte actuel a des impacts majeurs sur l'ensemble de la filière porcine. En tant que joueur clé du secteur, nous sommes engagés à collaborer afin de trouver des solutions pérennes pour l'industrie » a poursuivi M. Houle.

Ainsi, bien que la situation ait été plus difficile pour la division Alimentation-Olymel, expliquant les résultats financiers présentés aujourd'hui, les mesures mises en place permettent d'entrevoir un renversement de tendance et des signaux financièrement plus enviables. Le secteur demeure toutefois sous haute surveillance, en vue d'un retour à la rentabilité.

Un plan d'optimisation nécessaire et adapté

À la suite de cet exercice financier, Sollio Groupe Coopératif poursuivra dans la voie de consolidation et d'optimisation de ses actifs qu'elle avait empruntée à pareille date l'an dernier. Ainsi, son équipe de direction renouvelée, notamment depuis l'arrivée de Pascal Houle comme chef de la direction en septembre 2021, de concert avec les membres de son équipe de direction, continuera à poser des actions robustes pour faire face au contexte économique.

Ces actions s'inscrivent dans un plan nécessaire et adapté, dont le déploiement a débuté en 2022, et qui prévoit la consolidation des activités, le redressement de certaines opérations et l'optimisation des actifs, après de nombreuses années d'expansion. Ce plan vise par ailleurs une réduction de la dette de l'entreprise, et l'atteinte d'un meilleur ratio financier, permettant ainsi d'assurer la pérennité de la coopérative, en évitant au maximum les impacts sur les entreprises agricoles des membres. La livraison du plan d'optimisation des actifs donnera à Sollio Groupe Coopératif la marge de manoeuvre et les moyens d'atteindre ses ambitions.

« Nous avons bénéficié d'une période de croissance avec des vents favorables et nous avons dû faire face à une crise hors du commun. Depuis ce temps, chaque décision est regardée en fonction du contexte actuel et de l'avenir et des décisions sont prises afin de revenir sur le chemin de la rentabilité » a souligné M. Ghislain Gervais, président du conseil d'administration de Sollio Groupe Coopératif

« Nous sommes confiants que les mesures que nous avons prises dans la dernière année pavent la voie pour un avenir meilleur pour la coopérative. Les indicateurs du premier trimestre de 2023 démontrent d'ailleurs que nous allons dans la bonne direction » a indiqué M. Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif

Le regard droit devant

Durant le siècle qui s'est écoulé depuis la création de Sollio Groupe Coopératif, l'entreprise a connu des hauts et des bas, mais sa mission et son modèle d'affaires continuent encore aujourd'hui de jouer un rôle important dans le monde agroalimentaire québécois et canadien. L'expertise des équipes en place, la volonté ferme de l'organisation de mettre en oeuvre son plan d'optimisation des actifs, combiné à la force du modèle coopératif, lui permet aujourd'hui d'être tournée vers l'avenir. Inscrite au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 pour son rendement global et sa croissance durable, Sollio Groupe Coopératif continue d'ailleurs son engagement dans une démarche de responsabilité d'entreprise.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,9 milliards $ et à plus de 11,6 milliards $ en incluant les coopératives affiliées. Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

