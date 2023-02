« Aider les gens qui en ont besoin » Québec solidaire soumet ses demandes budgétaires





QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que le responsable solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi, ont présenté ce matin leurs attentes face au budget 2023-2024 visant à redonner aux gens qui en ont besoin.

« On est d'accord que la situation économique actuelle nécessite de remettre de l'argent dans les poches du monde ordinaire mais justement, il faut aider le bon monde. Le plan inéquitable de François Legault va 138$ à une caissière seule qui fait 30?000$ et 810$ à un PDG millionnaire. Ça n'a pas d'allure! Le gouvernement doit aider ceux et celles qui en ont réellement besoin en doublant le crédit d'impôt pour solidarité. Ça, ça aiderait 3,3 millions de Québécois et Québécoises », déclare M. Nadeau-Dubois.

Les attentes de Québec solidaire pour le budget 2023-2024:

Un Fonds d'urgence pour le transport en commun

Un investissement massif pour le logement social

Doubler le crédit d'impôt pour solidarité afin d'aider 3,3 millions de Québécois-es

« Le Québec vit la pire crise du logement depuis 20 ans. Dans presque toutes les villes, le taux d'inoccupation est élevé, les loyers explosent et les ménages sans logis se multiplient. Québec solidaire demande au gouvernement d'accélérer la construction des nouveaux logements sociaux en finançant dès maintenant les 9300 logements sociaux promis en attente pour sortir de terre », a ajouté M. Bouazzi, en rappelant que moins du tiers des 15 000 logements sociaux promis par la CAQ ont été livrés.

Le responsable solidaire en Finances somme également le ministre Girard d'inclure dans le budget des sommes pour régler très rapidement l'urgence du déficit anticipé de 2023 de la STM et des sociétés de transport, mais aussi des solutions à très court terme aussi pour régler le problème structurel de financement.

« C'est la clé pour régler les transports collectifs au Québec et éviter une spirale de la mort. En pleine crise climatique, le gouvernement doit soutenir le transport en commun et par conséquent ceux et celles qui utilisent les transports en commun ou qui voudraient le prendre davantage », conclut Haroun Bouazzi.

Doubler le crédit d'impôt pour solidarité: la proposition solidaire en chiffres

Type de ménage Plan QS Plan CAQ Ménage à faible revenu, qui ne paie pas d'impôts sur le revenu, avec 2 enfants Jusqu'à 1 704 $ de plus 0 $ Caissière?monoparentale avec un salaire de 30?000 $ Jusqu'à 1 395 $?de plus 138 $ PDG millionnaire 0 $ 810 $

