CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG Machinery présentera des produits phares à la plus importante exposition outre-mer à ce jour

LAS VEGAS, 23 février 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425; le « XCMG ») s'apprête à dévoiler une gamme complète de 50 produits phares répartis dans huit grandes catégories au salon professionnel CONEXPO-CON/AGG de 2023, qui aura lieu du 14 au 18 mars à Las Vegas. XCMG sera au kiosque F9413 du Las Vegas Convention Center.

CONEXPO-CON/AGG, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important salon professionnel axé sur la construction en Amérique du Nord et l'un des trois plus grands salons au monde. Il constitue une plateforme pour les meilleurs fabricants de machines de construction au monde afin qu'ils puissent présenter de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

Cette année marque la 10e présence de XCMG au CONEXPO-CON/AGG en trois décennies. Cela sera la plus importante exposition outre-mer du groupe à ce jour en termes d'échelle de kiosque et de nombre d'équipements présentés, y compris les nouvelles grues, excavatrices, chargeuses frontales, machines d'empilage, machines de mines et les nouveaux engins routiers, équipements portuaires et chariots élévateurs à nacelle.

« Nous espérons que notre exposition phare au CONEXPO-CON/AGG, qui a pour thème "Solid to Succeed!" (du solide pour réussir), permettra non seulement d'offrir les meilleurs produits aux clients mondiaux, mais aussi de montrer le potentiel florissant de XCMG en tant que principal fabricant chinois de machines de construction qui mène l'innovation technologique et fait progresser le développement de produits verts et durables », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

XCMG lancera sa toute dernière grue tout-terrain conçue pour le marché nord-américain, la XCA150_U, qui offrira une expérience entièrement nouvelle grâce à son excellente capacité de levage, à ses systèmes de contrôle intelligents, à sa conception ergonomique et à ses performances de conduite de pointe. Le système d'interaction personne-machine, la technologie intelligente de flèche de grue et le système de contrôle de déplacement du produit offrent une planification d'exploitation des plus intelligentes avec une protection optimale en termes de sécurité.

Entre-temps, XCMG lancera 17 excavatrices spécialement conçues pour l'Amérique du Nord, prêtes à offrir une expérience de qualité supérieure aux utilisateurs de ces produits. La XE35U est un produit vedette doté d'une configuration haut de gamme offrant d'excellentes performances et est équipée des éléments suivants :

Des conduites hydrauliques auxiliaires qui peuvent passer des circuits unidirectionnels aux circuits bidirectionnels.

Des leviers de commande électriques proportionnels avec interrupteurs à galets pour obtenir un contrôle précis des pinces hydrauliques et d'autres outils.

Un moteur parfaitement raccordé à la puissance du système hydraulique pour s'assurer qu'il fonctionne dans la meilleure plage de consommation de carburant afin d'améliorer le taux d'utilisation du carburant et de réaliser des économies.

Un siège à suspension mécanique ergonomique assurant une utilisation confortable.

Un coupleur rapide et des pinces hydrauliques améliorant grandement l'efficacité de fonctionnement.

Une flèche à angle variable et un rayon de pivotement compact pour garantir le bon fonctionnement dans les chantiers confinés.

Des points d'entretien facilement accessibles grâce à un arceau de sécurité qui peut être tourné vers l'avant de 35 degrés et des capots entièrement ouverts.

La gamme complète des produits de XCMG à CONEXPO-CON/AGG comprendra également la chargeuse montée sur roues XC948, un produit phare de 4 tonnes avec moteur Cummins qui répond aux exigences d'émission T4F des États-Unis et Stage V de l'Europe, tout en offrant une puissance robuste et des avantages pour ce qui est de la fiabilité, de l'adaptabilité et de la faible consommation de carburant.

Le BP600, quant à lui, est un chariot élévateur à fourche à contrepoids, à petit empattement et à batterie, conçu pour l'Amérique du Nord, qui est doté d'un moteur à courant alternatif très efficace et d'un essieu directeur renforcé et monté en hauteur qui absorbe les chocs, et d'une conception du système hydraulique qui peut s'adapter à toutes les exigences opérationnelles pour divers scénarios d'application dans les usines, les entrepôts alimentaires et les industries de la fabrication.

À la suite d'une feuille de route de développement visant à atteindre des objectifs ambitieux consistant à construire une entreprise haut de gamme, intelligente, verte, axée sur le service, internationale et innovante, XCMG fait désormais partie des trois principaux fabricants de construction au monde, ses produits étant exportés dans plus de 190 pays et régions du monde.

En s'appuyant sur ses quatre centres de recherche et développement à l'étranger, plus de 10 bases de fabrication et usines de fabrication de pièces détachées, ainsi que plus de 300 concessionnaires et distributeurs internationaux, XCMG innove non seulement en matière de produits et de technologies, mais soutient également l'infrastructure et le développement économique à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur XCMG et ses activités aux États-Unis, veuillez consulter le https://xcmg-usa.com/ .

