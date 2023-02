PRÉVISIONS SALARIALES 2023 : RÉVISION À LA HAUSSE





MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les employeurs du Québec prévoient octroyer des augmentations salariales moyennes de 4,4 % en 2023, soit davantage que ce qu'ils avaient prévu il y a six mois (4,1 %). Cette hausse est supérieure à celle prévue cette année dans l'ensemble du Canada (4,1 %). Elle est également supérieure à celle réellement accordée au Québec en 2022 (4 %). C'est ce que révèle la mise à jour de l'enquête sur les Prévisions salariales 2023 publiée aujourd'hui par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

«?Malgré le ralentissement de la croissance économique, la pénurie de main-d'oeuvre perdure et continue manifestement de pousser les salaires à la hausse dans tous les secteurs d'activité économique?», a commenté Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

Les plus récentes données de Statistique Canada illustrent la persistance de la pénurie de main-d'oeuvre. Plus de 196?000 postes étaient vacants au Québec en novembre dernier. Bien que ce nombre représente une baisse comparativement au mois précédent (-21?700), le Québec demeure la province avec le ratio chômeurs-postes vacants le plus bas pour un 10e mois consécutif (0,8 personne au chômage pour chaque poste vacant).

Dans la mise en place des augmentations en 2023, vient s'ajouter l'effet de la hausse du salaire minimum annoncée le mois dernier et qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Cette augmentation sera de 7 % cette année. Or, une hausse du salaire minimum ne bénéficie pas seulement aux salariés qui touchent ce salaire. Les travailleurs proches du salaire minimum s'attendent à des augmentations du même ordre, entraînant ainsi des hausses dans une portion non négligeable de la structure salariale des organisations.

Grande variabilité entre les secteurs d'activité

La variabilité des prévisions est assez grande entre les secteurs d'activité, avec un écart de 2 % entre minimum et maximum. Notons que cet écart s'est légèrement creusé puisqu'il s'élevait à 1,8 % en septembre dernier. Arrivent nettement en tête le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (+ 5,3 %) ainsi que celui des technologies de l'information et des communications (+ 5,2 %). Figurent en queue de peloton le secteur des services publics et celui des administrations publiques (municipales, provinciales et fédérales), avec des augmentations de 3,3 %.

L'importance de la rémunération globale

Dans l'optique où les employeurs souhaitent rester compétitifs, Manon Poirier recommande aux organisations de regarder au-delà de la rémunération directe et d'envisager des améliorations à leur offre de rémunération globale : «?À titre d'exemple, les employeurs peuvent bonifier leur politique de vacances ou de congés, leurs assurances collectives ou leurs régimes de retraite. De plus, le télétravail ou le mode hybride sont là pour de bon, car ces modes permettent de répondre aux besoins et aux attentes de beaucoup de travailleurs?».

Cette mise à jour a été réalisée par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés en collaboration avec cinq grandes firmes-conseil en rémunération : Normandin Beaudry, PCI rémunération-conseil, Solutions Mieux-être LifeWorks, Saucier conseil et Willis Towers Watson.

Consultez l'ensemble des prévisions salariales 2023 mises à jour.

À propos de l'Ordre

Regroupant près de 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

