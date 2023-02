/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation pour la sécurité à l'Institut Philippe-Pinel - 154 employés sont partis depuis deux ans/





MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Ce jeudi 23 février de 11 h à 13 h, quelques centaines d'employés de l'Institut Philippe-Pinel, épaulés par des membres d'autres syndicats et de leur famille, manifesteront devant l'établissement. Magali Picard, présidente de la FTQ, sera sur place et participera à un point de presse à 11 h 30.

Ils dénonceront le manque criant de personnel dans l'établissement, alors que 154 employés ont quitté leur emploi depuis deux ans, et le climat d'insécurité qui en résulte. Ils souligneront l'inaction du gouvernement de la CAQ dans le dossier.

QUI : Les membres du Syndicat des employés de l'Institut Philippe-Pinel (SCFP 2960), appuyés par d'autres syndiqués et des membres de leur famille

Magali Picard, présidente de la FTQ

Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec



QUOI : Manifestation pour dénoncer la pénurie de personnel et le manque de sécurité



QUAND : Jeudi 23 février de 11 h à 13 h

Point de presse et discours à 11 h 30



OÙ : Devant l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

10 905, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal





