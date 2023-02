Comviva et Microsoft collaborent pour proposer une solution CPaaS innovante optimisée par Microsoft Azure





En tirant parti des avantages de Microsoft Cloud, Comviva CPaaS simplifie la tâche des opérateurs de télécommunications en leur permettant d'offrir aux entreprises des plateformes de communication sécurisées, aévolutives et ouvertes

NEW DELHI, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , filiale de Tech Mahindra , et leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa solution de plateforme de communication en tant que service (CPaaS) optimisée par Microsoft Azure .

Ngage de Comviva est une solution de plateforme de communication omnicanale intelligente en tant que service (CPaaS) qui offre des fonctionnalités de communication en temps réel, aidant les entreprises à améliorer et à personnaliser l'expérience client de l'utilisateur final de manière transparente sur tous les canaux. Grâce à un modèle de livraison basé sur le Cloud, la solution CPaaS Ngage s'intègre de manière transparente aux applications d'entreprise et permet des interactions sécurisées en temps réel avec les clients pour tous les cas d'utilisation de l'engagement du client, allant du marketing aux opérations en passant par le service client. Elle permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients finaux en utilisant le contexte et les canaux appropriés sur une plateforme de communication Cloud sécurisée, évolutive et ouverte.

Comviva permet aux opérateurs de télécommunications d'offrir une plateforme de communication moderne, modulaire et ouverte à leurs entreprises clientes, associée à la sécurité et à l'évolutivité de Microsoft Azure.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à offrir des capacités de monétisation et des expériences client modernes et intégrées, mais aussi à investir dans de nouvelles technologies pour assurer notre succès futur. Avec Comviva CPaaS, les fournisseurs de services de communication pourront monétiser et accélérer l'innovation avec agilité. Ils seront ainsi en mesure de répondre aux exigences croissantes des entreprises, où chaque campagne nécessite des variations personnalisées, une cohérence plus étroite entre les canaux et des délais d'exécution plus courts. »

Marianne Roling, vice-présidente des intégrateurs de systèmes mondiaux chez Microsoft, a déclaré : « Nous sommes ravis que la solution innovante CPaaS Ngage de Comviva tire parti des services d'IA et de langage naturel sécurisés et évolutifs d'Azure. Les expériences numériques modernes proposées par CPaaS permettront aux opérateurs de télécommunications d'offrir des canaux de communication et des services sécurisés à leurs clients. »

La solution CPaaS de Comviva est une plateforme full-stack visant à donner aux fournisseurs de services de télécommunications les moyens de diriger les interactions clients en temps réel pour les entreprises. La plateforme prend en charge les services de messagerie et les chats alimentés par des capacités d'IA conversationnelle dans tous les secteurs verticaux de l'industrie. Ses capacités d'automatisation cognitive et de traitement du langage naturel permettent aux entreprises de proposer des expériences client enrichies en automatisant les interactions avec les utilisateurs dans un langage proche de celui des humains. Il s'agit de l'une des plateformes les plus évolutives du secteur, qui traite plus de 80 milliards de messages par an.

