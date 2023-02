MikMak signe un accord définitif pour acquérir Swaven pour se positionner en leader technologique international du commerce marketing





MikMak, la plateforme américaine leader d'accélération d'e-commerce des marques multicanales, annonce aujourd'hui la signature définitive pour acquérir Swaven, la plateforme française de technologie "where-to-buy" omnicanale et de gestion de tunnel de conversion.

L'acquisition permettra à MikMak d'étendre sa croissance de manière exponentielle, en Amérique du Nord et à l'internationale, dans plus de 80 pays et plus de 20 industries. La société consolidera ainsi son positionnement dans le secteur du Commerce Marketing avec le marché total addressable (Total Addressable Market, TAM) estimé à $120 milliards.

Avec une présence accrue sur les marchés d'Amérique du Nord, d'EMEA, d'APAC et de LATAM, la nouvelle entité, englobant Swaven, desservira un marché d'une valeur brute de marchandises (Gross Merchandise Value, GMV) de plus de $2.4 trillions.

L'union des deux sociétés ouvre la voie vers le lancement de MikMak 3.0 prévu pour le début de l'été. Elle offrira aux marques multicanales la plateforme globale la plus complète et évoluée pour :

accélérer et analyser les parcours d'achat via tous les leviers de marketing digital organiques et sponsorisés sur les sites web, réseaux sociaux, vidéos, display, influenceurs, etc.,

générer des ventes et mesurer la conversion chez +3000 retailers connectés à travers les 6 continents,

se lancer en e-commerce, sans peine, grâce à une implémentation de la technologie plus rapide et plus facile que jamais et aux options en self-service,

offrir des expériences d'achat sans friction et fidéliser des consommateurs grâce à des nouvelles fonctionnalités, telles que des formulaires et des coupons de réduction intégrés, etc...

Grâce à l'analyse de données renforcées et aux connexions aux flux retailers à travers le monde, la nouvelle version MikMak 3.0 permettra aux marques multi-distribuées de mesurer de façon inédite comment leur mix média se convertit en ventes afin d'optimiser l'allocation des budgets marketing.

La plateforme se connectera aussi directement avec différentes plateformes tierces de visualisation de données, d'analyse et de gestion de l'information produit (PIM) pour permettre une gestion fluide de données et de reporting.

« Les marques leaders d'aujourd'hui veulent une plateforme unique pour l'activation d'e-commerce et pour l'analyse du tunnel d'achat au travers de tous leurs médias et sites web, dans le monde entier. Elles veulent des données solides sur leur inventaire et les conversions en vente chez plus de 3000 retailers dans le monde. Elles veulent une plateforme qui est si simple à utiliser qu'elles n'ont pas besoin d'impliquer les équipes IT. Elles veulent le meilleur service client avec l'option de tout réaliser par elles-mêmes. Elles veulent tout cela au nom de la croissance profitable », dit Rachel Tipograph, Fondateur et CEO de MikMak. « L'acquisition de Swaven nous permettra de mieux répondre à ces besoins. C'est juste la première étape de toutes les innovations majeures prévues par MikMak en 2023, dans le but de continuer à construire notre hub technologique pour devenir un leader mondial de commerce marketing. »

« MikMak est le partenaire idéal pour amener notre plateforme technologique puissante au niveau supérieur. Notre expertise combinée et nos innovations feront de MikMak 3.0 la plateforme globale la plus agile de notre industrie qui répond aux challenges des marques pour gérer et optimiser l'ensemble de leur mix média et leur mix retailer », dit Laurent Quatrefages, Co-fondateur et CEO de Swaven.

Sébastien Thiberge, Co-fondateur et COO de Swaven ajoute: « Nos clients bénéficient déjà des forces unies de nos deux sociétés sur notre plateforme prête-à-l'emploi. Nous sommes très fiers d'avoir un partenaire qui partage nos ambitions d'accélérer la croissance tout en révolutionnant notre industrie avec des technologies digitales novatrices ».

A propos de MikMak :

MikMak est la plateforme leader mondial pour l'accélération d'e-commerce des marques multicanales. Sa technologie brevetée et ses analyses des parcours d'achat permettent aux marques de consommation et de la grande distribution de comprendre les comportements en ligne de leurs consommateurs, à déterminer les meilleures utilisations des budgets marketing et à générer des ventes.

Le produit phare, MikMak Insights, améliore l'efficacité du marketing, permet de gagner des parts de marché à la concurrence, et renforce le positionnement des marques auprès de leurs retailers. Le produit MikMak Commerce permet aux marques de créer des expériences d'achats connectés à +3000 retailers en ligne, et d'optimiser le parcours d'achat à partir de tout format de média, de publicité ou de site web.

Les investisseurs de MikMak comprennent Wavecrest Growth Partners, Luminari Capital et VaynerMedia.

A propos de Swaven :

Swaven offre des solutions "where to buy" omnicanales et une plateforme SaaS de gestion de tunnel de conversion. Elle permet aux marques de consommation multi-distribuées d'accélérer et de mesurer les parcours des consommateurs depuis tout canal d'acquisition jusqu'à l'achat chez les retailers online & offline.

Les solutions PoP (Point of Purchase) de Swaven s'intègrent de manière facile et immersive au sein de tout contenu organique et sponsorisé de marque pour accélérer les ventes. Un studio en self-service permet également aux marketeurs de créer et gérer leurs campagnes "shoppables" en toute autonomie. En traçant et en analysant l'ensemble du tunnel de conversion digital des marques, Swaven leur permet d'identifier et d'optimiser les leviers de leur mix média les plus profitables.

www.swaven.com

