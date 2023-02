La technologie de Computer Vision fournie par Sensormatic Solutions de Johnson Controls optimise les analyses axées sur les résultats pour relever les nouveaux défis des détaillants





Sensormatic Solutions, le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, démontrera toute l'étendue de la technologie analytique de Computer Vision au salon de l'EuroShop. Chacune des capacités de Computer Visionde Sensormatic Solutions tire parti d'algorithmes d'apprentissage poussés, permettant aux détaillants d'optimiser la répartition des effectifs, de renforcer les efforts en matière de prévention des pertes, de maintenir des environnements sûrs pour les acheteurs et les vendeurs, et de recueillir des informations sur les expériences des clients.

«Bien que cette technologie soit sur le marché depuis relativement peu de tempsnous avons considérablement fait évoluer ses capacités, passant de la simple détection d'objets à l'utilisation de la détection d'agissements complexes pour identifier et analyser le comportement des clients », déclare Subramanian Kunchithapatham (KS), responsable des technologies, Sensormatic Solutions. « Les perspectives inégalées de Computer Vision donnent aux détaillants le pouvoir d'optimiser l'expérience en magasin en automatisant des tâches spécifiques, ce qui permet aux vendeurs en magasin de se concentrer sur des interactions précieuses avec les clients. »

Maximiser les opportunités de conversion grâce à l'engagement client

Les dernières fonctionnalités de Computer Vision axées sur les résultats, sont conçues pour aider les détaillants à tirer parti des données relatives au comportement des clients afin d'améliorer letaux de conversion et d'optimiser le placement des marchandises et l'agencement des rayons en s'appuyant sur les informations relatives aux parcours d'achat en magasin. La technologie peut également reconnaître des opportunités de partenariat marketing à fort impact en identifiant les choix d'achat et les préférences de marque des consommateurs tout au long de leur parcours.

Stimuler l'excellence opérationnelle en répartissant les équipes au bon endroit et au bon moment

Dans un contexte de pénurie de personnel, Computer Vision Analytics permet d'automatiser les tâches des employés et fournit des informations précieuses qui peuvent aider les détaillants à identifier les moments et les zones dans lesquels les vendeurs sont les plus nécessaires pour améliorer l'expérience client et stimuler les ventes, tout en réduisant les dépenses de main-d'oeuvre.

Avec la popularité des options d'exécution omnicanal, comme le Click & Collect et le drive, les détaillants cherchent des moyens de remplir ces commandes tout en minimisant les heures de travail consacrées à la recherche des marchandises. Computer Vision Analyticspermet aux caméras extérieures des parkings de détecter l'arrivée des clients dans des zones prédéterminées, en alertant le vendeur en temps réel pour préparer ou livrer une commande.

Des analyses qui renforcent les programmes de gestion et de prévention des pertes

Computer Vision permet de renforcer les solutions utilisées aujourd'hui pour contribuer à réduire les pertes d'inventaire en favorisant des mesures plus proactives et préventives afin de dissuader le vol, détecter les activités frauduleuses dans le secteur du Retailet aider à protéger les personnes et les actifs grâce à une surveillance en temps réel des comportements suspects et criminels.

La technologie Computer Vision de Sensormatic Solutions tire parti des investissements dans l'infrastructure vidéo actuelle et est facile à déployer. « Alors que de nombreux détaillants dépendent déjà des caméras pour la surveillance, ils peuvent maintenant tirer parti de notre solution Computer Vision en exploitant cette même infrastructure pour débloquer un large choix de nouvelles fonctionnalités qui aident à stimuler les ventes, à réduire les risques, à optimiser le travail et à améliorer l'expérience client », poursuit Kunchithapatham.

Pour en savoir plus sur Computer Vision Analyticsde Sensormatic Solutions, visitez le stand C01 dans le hall 6 du Salon Euroshopà Düsseldorf, du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #Sensormatic sur Twitter et LinkedIn. Pour planifier une visite du stand ou une réunion avec un responsable de compte, rendez-vous sur la page EuroShop de Sensormatic Solutions.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

Une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Rendez-vous sur http://www.johnsoncontrols.com pour de plus amples informations et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et fait naître un engagement client connecté et intelligent. Sensormatic IQ, notre plateforme opérationnelle numérique intelligente, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, données de tiers comprises, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants de réagir grâce à des résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et notre chaîne YouTube.

