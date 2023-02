Wejo élargit son partenariat avec le Groupe Renault pour offrir aux fournisseurs de solutions et aux gestionnaires de parcs automobiles des services visant à transformer la gestion à distance des actifs et des activités





Wejo Group Limited (NASDAQ : WEJO), un leader mondial des solutions cloud et logicielles « Smart Mobility for Goodtm » pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, a annoncé aujourd'hui que son partenariat avec le Groupe Renault (OTCMKTS : RNLSY) a été élargi aux solutions Easy Connect for Fleet pour la gestion de flotte afin de fournir à Wejo un accès direct aux données des véhicules du Groupe Renault via la plateforme cloud du Groupe Renault. Le partenariat élargi et l'intégration avec Easy Connect for Fleet solutions représentent la nouvelle étape de l'entrée de Wejo sur le marché de la gestion des parcs automobiles, prévu à hauteur de 38 milliards de dollars d'ici 2024.

Les données que Wejo recevra de la plateforme Easy Connect for Fleets du Groupe Renault proviendront directement des véhicules des parcs automobiles participants et seront traitées par la plateforme de traitement et d'analyse de données ADEPT. Les données peuvent ensuite être exploitées par les fournisseurs de services télématiques (FST), les propriétaires de parcs automobiles et les sociétés de services de gestion de parcs automobiles (FMS) qui souhaitent utiliser les données issues du matériel embarqué des véhicules pour soutenir les services des parcs automobiles au lieu de faire appel à un matériel du marché secondaire moins fiable.

« Notre partenariat élargi avec le Groupe Renault et la poursuite de l'intégration des capacités de solutions pour les parcs automobiles soutiennent l'expansion rapide de Wejo en Europe », a déclaré Benoit Joly, directeur commercial de Wejo. « L'intégration à la plateforme Easy Connect for Fleets du Groupe Renault était une nouvelle étape naturelle dans notre collaboration continue. Nous nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration avec le Groupe Renault afin d'offrir une vision solide de l'avenir de la mobilité. Ce partenariat est un catalyseur essentiel pour le succès de Wejo sur le marché européen ».

Les sociétés de FST et de FMS disposant de Wejo et de la plateforme Easy Connect for Fleets du Groupe Renault obtiendront les informations nécessaires pour informer le secteur opérationnel, notamment les emplacements géographiques, les informations sur le carburant, les relevés d'odomètre et de vitesse, et la pression des pneus. En outre, Wejo aura accès à des informations sur le comportement des conducteurs, notamment les données nécessaires pour encourager une conduite sûre. En exploitant les performances des conducteurs, les clients de Wejo seront en mesure d'identifier les possibilités d'amélioration et de formation, ce qui permettra aux propriétaires de parcs automobiles d'avoir l'esprit tranquille, sachant qu'ils exploitent les données pour le bien de leurs parcs et de leurs conducteurs, tout en protégeant leurs investissements et en réduisant les risques liés à la responsabilité.

À propos de Wejo

Wejo est un leader mondial des solutions cloud et logicielles Smart Mobility pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, qui révolutionne notre façon de vivre, de travailler et de voyager en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. La société permet la mise en place de produits et services Smart Mobility for Goodtm en organisant des billions de points de données provenant d'environ 20 millions de véhicules et de plus de 85 milliards de trajets dans le monde, à travers plusieurs marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données à grande échelle. Wejo s'associe à des entreprises et des organisations respectueuses de l'éthique, qui partagent les mêmes idées pour transformer ces données en informations apportant de la valeur aux consommateurs. Grâce aux données, informations et renseignements les plus complets et les plus fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondée en 2014, Wejo a des bureaux à Manchester au Royaume-Uni et dans les régions du monde entier où Wejo est présente. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.wejo.com ou connectez-vous sur nos comptes LinkedIn, Twitter, et Instagram.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Pour de plus amples informations, veuillez suivre le lien suivant : https://www.wejo.com/forward-looking-statements

