Laserfiche rejoint le programme de partenariat technologique de Boomi et soutient les entreprises automatisées et connectées





Laserfiche, principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Boomi, un important fournisseur de plateforme d'intégration en tant que service, connu pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son faible coût total de possession. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent simplifier les intégrations entre la solide plateforme de services de contenu de Laserfiche et les applications sur site et dans le cloud telles que Salesforce, Workday et Smartsheet, à l'aide des connecteurs de Boomi, pour plus de 1 500 applications.

« De nos jours, une entreprise connectée repose sur une infrastructure technologique robuste, qui nécessite un système centralisé de collecte et de suivi des données de processus, associé à une stratégie simplifiée d'intégration », déclare David Everson, directeur principal des solutions stratégiques de Laserfiche. a déclaré David Everson, directeur principal des solutions stratégiques de Laserfiche. « Laserfiche est très heureuse à l'idée d'apporter à l'écosystème Boomi, un système éprouvé de centralisation des données et d'automatisation des processus, permettant une plus grande rapidité, une plus grande agilité et une sécurité renforcée des intégrations de nos clients ».

Laserfiche aide les entreprises à créer des solutions automatisées de bout en bout qui stimulent la productivité, s'adaptent à la croissance et offrent des expériences client numériques. Les clients de Laserfiche peuvent désormais profiter des connecteurs Boomi de la plateforme de gestion de contenu d'entreprise (ECM) pour accélérer le déploiement de l'intégration, gérer plus facilement les cycles de vie de l'intégration et accéder aux analyses de données de toute l'entreprise. Le partenariat entre Laserfiche et Boomi permet aux clients de configurer et d'accélérer la recherche de solutions telles que :

la rationalisation du recrutement et de l'accueil des nouveaux employés afin d'agiliser les candidats dans le processus d'embauche

l'envoi ou récupération de données vers ou en provenance d'un stockage et de bases de données répandues en vue de requêtes de données et de rapports plus flexibles

la rationalisation du traitement des factures visant à obtenir une visibilité en temps réel des comptes créditeurs

la synchronisation des mises à jour des clients afin de fournir à l'entreprise une vue plus globale du client

l'authentification simplifiée pour obtenir des connexions sécurisées aux applications

Le rapport The Forrester Wavetm : Enterprise iPaaS, Q4 2021 indique qu'« alors que de plus en plus d'organisations adoptent le cloud-native, les applications et les données sont plus distribuées que jamais. Offrir ces expériences utilisateur et ces capacités commerciales numériques demande l'utilisation d'une plateforme d'intégration qui assemble le nombre toujours croissant d'applications et de données distribuées ». En outre, la pandémie et les confinements ont accéléré le besoin d'automatisation des processus métier et ont fait avancer l'informatique au-delà de son pouvoir d'action. En réponse à cela, les organisations adoptent l'iPaaS citoyen comme un outil dans leur stratégie d'automatisation des processus métier ».

Le programme de partenariat technologique de Boomi comprend des éditeurs de logiciels d'entreprise pour des applications comme le CRM, l'ERP, le HRIS et la business intelligence, ainsi que pour des secteurs tels que l'administration publique, l'éducation, les services financiers, la santé et l'industrie manufacturière. Boomi offre aux entreprises une plus grande évolutivité et une plus grande maîtrise de l'orchestration des données entre les transactions applicatives, ce qui permet d'adapter la connectivité à mesure que les entreprises adoptent une plus grande gamme de solutions.

« Nous sommes impatients à l'idée que Laserfiche fasse partie de notre programme de partenariat technologique », a déclaré Reggie Penn, directeur mondial des alliances technologiques chez Boomi. « Leader dans la sphère de la gestion de contenu d'entreprise, Laserfiche est un solide ajout à notre profil de partenaires apportant de réelles solutions qui aident les organisations à résoudre leurs plus grands défis. La collaboration entre Laserfiche et Boomi positionne nos clients communs afin de répondre à la demande croissante d'intégrations et suivre le rythme rapide de l'innovation ».

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Laserfiche et Boomi, consultez le site Web de l'entreprise Laserfiche website.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à de puissants flux de travail, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière de mener les affaires, ce qui permet aux dirigeants de rester concentrés sur la croissance de l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

