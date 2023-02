Mavenir présente la solution conteneurisée vRAN ouverte pour le déploiement hybride et multicloud avec Red Hat





Mavenir, l'éditeur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud natives capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, annonce aujourd'hui avoir lancé sa solution Open Virtualized RAN (Open vRAN) sur Red Hat OpenShift pour un déploiement nuagique, exécutée sur du matériel standard à usage général disponible auprès de fournisseurs de serveurs leaders du marché. La solution est conforme aux spécifications O-Cloud de l'O-RAN Alliance, en utilisant l'interface O-RAN O2 pour permettre aux fonctions réseau natives du cloud (CNF) de Mavenir de gérer les ressources fournies par Red Hat OpenShift, la plateforme Kubernetes pour entreprise leader du secteur.

L'offre intégrée fournit une solution full stack pour opérationnaliser Open RAN, y compris la gestion du cycle de vie, l'orchestration et l'automatisation, afin de réduire la barrière à l'entrée pour les prestataires de services et les entreprises déployant des réseaux publics et privés 4G et 5G avec des cas d'utilisation en temps réel qui nécessitent des équipements sur site. La solution est en train d'être déployée par trois fournisseurs de services de niveau 1 sur les marchés mondiaux (Asie, Amérique du Nord et Europe).

Open vRAN de Mavenir est une solution conforme O-RAN entièrement conteneurisée, fonctionnant sur des interfaces ouvertes prenant en charge O-RAN Split 7.2x et Split 2. Elle se décompose également en une unité distribuée (UD) et une unité centralisée (UC). Conçue pour prendre simultanément en charge plusieurs divisions fronthaul, la solution vRAN est le choix idéal pour une stratégie agnostique et à l'épreuve du temps.

Red Hat OpenShift offre aux entreprises une possibilité de déploiement sur n'importe quel environnement hybride ou multicloud avec une plateforme rapide, flexible et facile à gérer qui accélère le développement des applications et étend le contrôle sur les ressources distribuées.

Open vRAN de Mavenir fonctionne sur Red Hat OpenShift et peut être déployé dans n'importe quelle combinaison de modèles de réseau tels que 4G, 5G SA (autonome), 5G NSA (non autonome) et 5G MIMO massif. Les prestataires de services bénéficient des avantages suivants :

> Déploiement accéléré ? en tant que solution préintégrée et préconçue prête à être déployée, avec une planification minime

> Efficiences des coûts ? en réduisant les frais généraux de l'infrastructure cloud sur site et en tirant parti du matériel standard à usage général

> Empreinte matérielle inférieure aux solutions cloud sur site concurrentes

> Innovation continue ? avec des cycles de mise à niveau et de sortie de logiciels CI/CD des DevOps, qui réduisent les délais de commercialisation de nouvelles capacités

> Caractéristiques de sécurité, performance et fiabilité ajoutées par Red Hat OpenShift

BG Kumar, président, réseaux d'accès, plateformes et MDE, Mavenir : « Cette collaboration avec Red Hat permet à Mavenir de répondre aux exigences des opérateurs et des entreprises qui ont besoin de solutions hybrides ou multicloud, ainsi que des acteurs qui recherchent une solution qui fonctionne sur site mais qui bénéficie également de l'automatisation et de l'orchestration d'un déploiement cloud. »

« Red Hat lance une passerelle pour permettre aux clients d'adopter le mouvement Open RAN, en connectant les besoins des entreprises aux technologies sous-jacentes avec notre expertise open source. Red Hat OpenShift offre une base cloud native cohérente et flexible pour accélérer le développement d'applications et les déploiements Open RAN dans n'importe quel environnement de réseau », déclare Honoré LaBourdette, vice-président, télécoms, médias, divertissement et écosystème de périphérie, Red Hat. « En soutenant la solution Mavenir Open vRAN sur Red Hat OpenShift, les fournisseurs de services sont mieux équipés pour répondre à des exigences de réseau uniques sur une plateforme open source fiable et agile. »

Pour en savoir plus sur cette collaboration, rendez visite à Mavenir (hall 2 stand 2H60) ou à Red Hat (hall 2 stand 2F30) au MWC 2023.

Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies avancées pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique, basé sur logiciel, qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul éditeur de logiciels de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, accélérant ainsi la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés au niveau mondial. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 15:45 et diffusé par :