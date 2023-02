Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, salue la démarche du Canada en matière de sécurité et de transition énergétiques





OTTAWA, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Grâce à l'un des plans d'action climatique les plus complets et les plus détaillés au monde, de ressources naturelles abondantes et d'une main-d'oeuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur mondial de choix en énergie propre dans un monde carboneutre. Les pays de toute la planète sont à la recherche de sources d'énergie non émettrices fiables et abordables et, dans ce contexte, le Canada est bien placé pour saisir les possibilités économiques que présente la transition énergétique mondiale.

À l'occasion d'une causerie avec le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, à l'Université d'Ottawa, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol (Ph. D.), a aujourd'hui salué les mesures climatiques dynamiques du Canada, de même que ses efforts pour favoriser la sécurité énergétique à l'échelle mondiale.

M. Birol a fait allusion à l'évaluation approfondie (en anglais) des politiques énergétiques du Canada publiée en 2022 par l'AIE, en faisant remarquer que le Canada a depuis tiré parti de ses politiques audacieuses, particulièrement dans le contexte de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Il a reconnu que les ressources naturelles abondantes de notre pays - combinées à une main-d'oeuvre de calibre mondial et à des politiques novatrices, notamment les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources - continueront d'être synonymes de bons emplois pour les Canadiens et de prospérité économique pour les collectivités pendant des dizaines d'années.

Le ministre Wilkinson a souligné que le Canada est bien placé pour jouer un rôle de chef de file en devenant le fournisseur de choix de technologies et d'énergies propres dans un monde carboneutre. En plus de profiter à la population canadienne, l'exercice de ce rôle permettra de renforcer la sécurité énergétique mondiale à long terme.

M. Birol et le ministre Wilkinson ont tous deux reconnu qu'à l'heure où le monde fait face à des défis de taille - que ce soit l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou encore la crise climatique -, le moment est venu de prendre des mesures audacieuses qui permettront de bâtir un avenir stable, durable et sécuritaire pour tout le monde à la grandeur de la planète.

Citations

« Au moment où s'accélère la transition énergétique à l'échelle mondiale, notre pays peut décider d'être un leader ou un suiveur; le gouvernement du Canada choisit la première option. J'aimerais remercier M. Birol pour son temps, ses observations et son expertise, et je me réjouis à la perspective de poursuivre notre collaboration. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Au coeur de la tourmente provoquée par la crise énergétique mondiale, le Canada demeure un élément positif qui fait avancer la transition vers l'énergie propre tout en soutenant la sécurité énergétique internationale et en surveillant de près les répercussions sociales et économique des changements opérés. Mais le monde de l'énergie évolue rapidement : pour y conserver son rôle de chef de file, le Canada doit veiller à ce que ses projets et ses actions demeurent à l'avant-garde. »

Fatih Birol (Ph. D.), directeur exécutif

Agence internationale de l'énergie

Quelques faits

En janvier 2022, l'AIE a rendu publique son évaluation par les pairs des politiques énergétiques du Canada . L'évaluation saluait les politiques audacieuses du Canada et son soutien à l'innovation tout en encourageant notre pays à continuer d'adopter une approche axée sur les personnes dans sa transition vers l'énergie propre.

. L'évaluation saluait les politiques audacieuses du et son soutien à l'innovation tout en encourageant notre pays à continuer d'adopter une approche axée sur les personnes dans sa transition vers l'énergie propre. L'AIE affirme que, pour arriver à atteindre ses ambitieux objectifs climatiques, le Canada doit mettre à profit son électricité propre et continuer de promouvoir de fortes réductions d'émissions dans les secteurs des transports, de l'industrie ainsi que du pétrole et du gaz.

Renseignements pertinents

