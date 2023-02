Truphone dévoilera sa "Révolution invisible" à l'occasion du Mobile World Congress 2023





Truphone, chef de file en matière de connectivité mondiale, annonce aujourd'hui que la société présentera des nouveautés inédites à l'occasion du prochain Mobile World Congress (MWC), qui aura lieu à Barcelone du 27 février au 2 mars 2023.

Installée au stand 7B71 du Hall 7, Truphone présentera sa "Révolution invisible", à savoir une connectivité cellulaire réellement mondiale et fluide. La société fera découvrir des produits tels que l'eSIM Launch Pad, sa plateforme de classe mondiale de service SIM à distance et d'activation des droits, qui renforce considérablement son offre eSIM pour les opérateurs de téléphonie mobile et les fabricants d'appareils.

Truphone proposera également une démonstration inédite illustrant sa position de leader sur la nouvelle spécification SGP.31 eSIM dédiée à l'Internet des objets (IdO), qui concrétise sa volonté de garantir le choix et la liberté. En éliminant le verrouillage des opérateurs et en démocratisant la connectivité pour l'ensemble de l'écosystème de connectivité IdO, Truphone ouvre la voie vers de nouvelles opportunités et une croissance des technologies IdO cellulaires.

Les visiteurs du stand auront également l'occasion de rencontrer les dirigeants de Truphone et des experts du secteur, ainsi que Hakan Koç, un des deux nouveaux copropriétaires de Truphone, afin de découvrir la nouvelle vision et la nouvelle stratégie de la société.

"Nous sommes ravis de participer au MWC 2023 et de faire découvrir nos dernières technologies à l'industrie des télécommunications", a déclaré Harry Odenhoven, PDG de Truphone. "Truphone est à l'avant-garde de la transformation de la connectivité cellulaire mondiale, en offrant plus de choix et de liberté que tout autre prestataire, et nous sommes impatients de démontrer notre engagement à cet égard et de partager notre vision de l'avenir."

Fort de son expérience de pionnier dans l'industrie, Truphone est désormais l'une des entreprises de télécommunications et de connectivité les plus respectées au monde. Grâce à l'infrastructure de son réseau mondial et à sa technologie, Truphone transforme la façon dont les entreprises et les consommateurs se connectent et communiquent, assurant une véritable mobilité et flexibilité à ses clients.

Pour en savoir plus sur la "Révolution invisible" menée par Truphone et sa contribution au développement des connexions dans le monde, rendez-vous au MWC 2023, stand 7B71, Hall 7.

À propos de Truphone

Notre mission est de connecter le monde en toute transparence.

C'est pourquoi nous visons à multiplier les connexions plus que quiconque et soutenons la révolution eSIM depuis ses débuts.

Des entreprises et consommateurs internationaux aux fabricants de dispositifs IdO et aux opérateurs de télécommunications, notre réseau mondial et nos solutions de connectivité offrent aux personnes, aux équipements et aux réseaux la possibilité de se connecter partout, instantanément, par le biais d'une plateforme unique permettant de connecter des milliards de personnes.

