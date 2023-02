DoiT acquiert l'activité de revendeur GCP d'Incentro pour libérer tout le potentiel des avantages offerts par Google Cloud





DoiT International (DoiT), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de gestion des coûts du cloud et partenaire primé de Google Cloud, annonce avoir racheté l'activité de revendeur GCP (Google Coud Platform) du spécialiste des solutions numériques Incentro. Grâce à cette acquisition stratégique, les clients actuels d'Incentro et d'autres entreprises du Benelux pourront bénéficier de tous les avantages de Google Cloud.

Incentro, un partenaire de services professionnels basé aux Pays-Bas réputé pour ses solutions numériques de premier ordre, et DoiT, un important fournisseur de technologies et de services de gestion des coûts du cloud, vont s'appuyer sur leurs dix années d'expertise et de promotion de l'innovation pour aider les clients du Benelux qui utilisent Google Cloud à obtenir plus rapidement des résultats plus efficaces et plus rentables.

Une technologie intelligente cloud et données pour entreprises natives du numérique

Cette transaction permet de combiner les solutions numériques d'Incentro avec la technologie intelligente de DoiT pour CloudOps, la migration vers le cloud, l'apprentissage automatique et cloud FinOps. Depuis son récent lancement au Benelux, DoiT connaît une croissance rapide. De nombreuses entreprises natives du numérique locales, telles qu'Aidence et Energyworx, ont adopté DoiT et lui font désormais confiance pour leurs opérations cloud. Les clients y gagnent divers avantages tels que des conseils techniques d'experts et l'accès à la suite de solutions technologiques avancées de DoiT, notamment son portefeuille technologique de logiciels exclusifs, y compris son offre Flexsave.

Incentro, qui a élaboré des solutions numériques hors pair pour des clients tels que Siemens et Vakanties.nl, possède une vingtaine d'années d'expérience au Benelux. Ensemble, DoiT et Incentro fourniront désormais aux clients Google Cloud de la région les meilleures technologies et la meilleure expertise que puisse offrir le secteur.

«DoiT et Incentro partagent plusieurs grandes valeurs fondamentales, un gage de fiabilité et de durabilité pour les entreprises natives du numérique. Cette transaction stratégique profitera aux clients de toute la région du Benelux, car nos offres combinées se complètent mutuellement et permettront à nos clients de prospérer et de se développer», déclare Mathijs Kreugel, membre du conseil d'administration d'Incentro.

«Nous sommes ravis d'avoir conclu cette transaction avec Incentro, un acteur de premier plan au Benelux. En combinant la force des solutions numériques d'Incentro avec la technologie intelligente et l'expertise cloud de DoiT, nous concrétisons notre vision et notre engagement d'être un partenaire de valeur pour nos clients de la région et au-delà», déclare Yoav Toussia-Cohen, PDG de DoiT International.

À propos de DoiT International

DoiT International offre aux entreprises férues de numérique une technologie intelligente et une expertise cloud haut de gamme qui simplifie et automatise l'utilisation du cloud public. Partenaire stratégique primé de Google Cloud et d'AWS, DoiT dessert plus de 2 500 clients dans plus de 70 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur doit.com.

À propos d'Incentro

Incentro est un fournisseur de services numériques en croissance rapide. Présent aux Pays-Bas, en Espagne et en Afrique, Incentro emploie plus de 450 collaborateurs. Nos consultants en informatique hautement expérimentés cernent habilement les caractéristiques de votre entreprise et élaborent des solutions durables qui ont deux longueurs d'avance et correspondent parfaitement à vos besoins et à ceux de vos clients. Des solutions numériques géniales, tout simplement. Quelles que soient vos ambitions.

