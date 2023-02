L'aéroport Pearson de Toronto souligne la Journée nationale de sensibilisation à la traite de personnes





Le plus grand aéroport du Canada collabore avec l'organisme #NotInMyCity pour

sensibiliser les travailleurs à la traite de personnes

TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l'aéroport international Pearson de Toronto, réaffirme son engagement à lutter contre la traite des personnes grâce à son partenariat continu avec #NotInMyCity, un organisme voué à la prévention et à l'éradication de la traite des personnes.

Le 22 février est la Journée nationale de sensibilisation à la traite de personnes au Canada. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur cet enjeu important. Depuis le début du partenariat avec #NotInMyCity l'an dernier, les travailleurs de l'aéroport Pearson de Toronto ont suivi une formation propre à l'aéroport qui leur fournit les compétences nécessaires pour reconnaître les signes de la traite des personnes et les renseigne sur la façon d'intervenir.

La traite de personnes est l'un des crimes dont la croissance est la plus rapide au Canada, et 93 % des victimes déclarées sont des citoyens canadiens qui sont victimes de traite au pays. Les trafiquants utilisent souvent le transport aérien comme moyen de transport, ce qui fait que les compagnies aériennes et les aéroports sont en position idéale pour contribuer à la lutte contre la traite de personnes.

« Nous savons que nous avons un rôle à jouer pour contrer la traite des personnes, car il est possible que des victimes passent par nos installations, a déclaré Dwayne MacIntosh, directeur, Sûreté et sécurité de l'entreprise, GTAA. Notre partenariat avec #NotInMyCity nous permet de tirer parti de son cyberapprentissage bien documenté et de sa vaste expertise, et d'en faire profiter les employés de l'aéroport. »

En plus de former les employés de l'aéroport sur la façon de reconnaître les signes de la traite des personnes et y réagir, la GTAA a placé des panneaux et des renseignements dans différentes zones stratégiques de l'aéroport pour aider les victimes à demander de l'aide lorsqu'elles transitent par l'aéroport Pearson.

L'organisme #NotInMyCity a été lancé en 2017. Il vise à sensibiliser la population et prend des mesures collectives pour prévenir et éradiquer la traite des personnes et l'exploitation sexuelle. Les autres partenaires de l'aéroport canadien comprennent l'autorité aéroportuaire de Calgary, l'aéroport international de Fort McMurray, l'aéroport international d'Edmonton, l'aéroport international de Kelowna, l'aéroport international de London, l'aéroport international de Thunder Bay, l'aéroport de Sault Ste. Marie et l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

