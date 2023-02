Coveo annonce le prochain événement Coveo Relevance 360° ? Par-delà la personnalisation; Profitabiliser les expériences digitales avec l'IA





MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d'expériences numériques alimentées par l'intelligence artificielle («?IA?») qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et le marchandisage au coeur des expériences numériques, a annoncé le nom des conférenciers qui prendront part au prochain événement virtuel Coveo Relevance 360°. Madhav Thattai, vice-président exécutif et Chef des opérations du département Succès clients et opérations chez Salesforce, ainsi que Jeff Angus, vice-président à l'informatique et au commerce en ligne chez Caleres, se joindront aux cadres supérieurs de Coveo le 23 mars 2023, à 11 h 00 HE, pour une classe de maître virtuelle d'une durée de 60 minutes.



En moins d'une heure, l'assistance apprendra de quelle façon l'IA peut :

Transformer les expériences de magasinage en ligne pour les rendre plus pertinentes, plus personnalisées et plus profitables.

pour les rendre plus pertinentes, plus personnalisées et plus profitables. Transformer le service à la clientèle pour faire grimper la satisfaction des clients tout en réduisant considérablement les coûts.

pour faire grimper la satisfaction des clients tout en réduisant considérablement les coûts. Transformer l'expérience de la clientèle ET du personnel dans son ensemble pour offrir une « expérience globale » imbattable, pertinente, unifiée et optimisée.



Les participants pourront aussi se faire aussi une idée des applications réelles de l'IA et découvriront la perspective de deux marques mondiales, Salesforce et Caleres, qui utilisent l'IA de Coveo pour planifier une année 2023 sous le signe de la force et de la confiance.

« Nous croyons que les entreprises gagnantes se concentrent sur deux éléments cruciaux, en particulier lors de périodes d'incertitude économique », affirme Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction chez Coveo. « Elles font tout ce qu'elles peuvent pour mieux servir la clientèle sans que cela coûte plus cher, et cherchent à maximiser les revenus et la profitabilité en offrant une meilleure expérience d'achat. L'économie actuelle en est une "d'expérience optimisée". Le numérique est le minimum requis pour avoir son mot à dire. Offrir des expériences numériques pertinentes et sur mesure à chaque individu, conçues pour multiplier la profitabilité, constitue le nouvel impératif pour les entreprises. Les organisations ont le choix : elles peuvent soit investir dans l'IA pour affronter les défis à grande échelle, soit concurrencer l'IA. »

Découvrez ce qui fonctionne en écoutant ces experts :

Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction chez Coveo;

Laurent Simoneau, fondateur, président et chef de la technologie chez Coveo;

Madhav Thattai, vice-président exécutif et Chef des opérations du département Succès clients et opérations chez Salesforce, le numéro un mondial des plateformes de gestion des relations avec la clientèle (CRM) pour les équipes de marketing, de vente, de commerce, de service et IT.

Jeff Angus, vice-président à l'informatique et au commerce en ligne chez Caleres, une entreprise de chaussures américaine qui possède et dirige une variété de marques, dont Famous Footwear, Sam Edelman, Franco Sarto, Dr. Scholl's et plus encore.?

Vous aimeriez en savoir plus? Coveo Relevance 360° sera suivi de séances New in Coveo tenues par Coveo. Choisissez l'un des quatre parcours disponibles, conçus pour combler les besoins particuliers des entreprises, qui portent sur le commerce en ligne, le service, le milieu de travail et/ou les sites Web.

Il vous tarde d'apprendre comment offrir d'excellentes expériences de manière profitable grâce à la puissance de l'IA? Réservez sans plus attendre votre place aux séances Relevance 360° et New in Coveo. Pour plus d'information au sujet des conférenciers ou pour vous inscrire, visitez-le : https://get.coveo.com/relevance360/

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l'amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Restez à l'affut des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en vous abonnant au Blog Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

