EN 2023, VETOQUINOL FÊTE SES 90 ANS

L'histoire d'une incroyable saga familiale, d'un laboratoire régional à un des leaders mondiaux de la santé animale.

LAVALTRIE, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'histoire de Vetoquinol débute derrière une pharmacie de la ville de Lure située dans l'Est de la France où Joseph Frechin produit ses spécialités pharmaceutiques humaines. Pour aider un ami chimiste, il rachète en 1933 un stock de 4 tonnes d'oxyquinoléine, un antiseptique utilisé en médecine humaine. Cet acte visionnaire inaugure le début d'une destinée familiale et entrepreneuriale.

Rapidement, il a l'idée d'utiliser les propriétés antiseptiques de l'oxyquinoléine pour soigner... les animaux. Il fait alors appel à son père, Charles, un vétérinaire connu dans la région, pour tester son produit. Réussite totale : c'est un remède extrêmement efficace permettant de traiter plusieurs pathologies. Ce médicament baptisé « Le Vetoquinol » est alors commercialisé sous différentes présentations telles que des comprimés solubles, des gels ou des pommades.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde agricole doit reconstituer les cheptels pour nourrir la population. Les éleveurs ne peuvent atteindre cet objectif que grâce aux soins vétérinaires.

En 1962, l'entreprise se développant, adjoint un département vétérinaire dénommé Vetoquinol à ses activités pharmaceutiques. Plus de 80 personnes travaillent désormais pour cette entité.

En 1963, Étienne Frechin, fils de Joseph, rejoint la société pour prendre en charge son développement. Visionnaire, il donne un nouvel élan à l'entreprise qui se lance à l'international. Il regroupe les activités de Vetoquinol à Magny- Vernois, un village proche de Lure. L'entreprise compte alors 100 salariés et continue de grandir. Vetoquinol tisse rapidement un réseau de filiales qui couvre les 5 continents.

En avril 2001, c'est au tour de Matthieu Frechin de rejoindre la société de son père et devient en 2010 Directeur général de Vetoquinol. Il représente désormais la 3e génération de Frechin aux commandes de l'entreprise ! L'intuition de Joseph, la vision planétaire d'Étienne alliées à l'énergie et à l'audace de Matthieu et des milliers de collaborateurs font du laboratoire un acteur majeur de la santé animale.

L'objectif de la famille est alors de conserver son indépendance, de maintenir son activité principale à Lure et de poursuivre sa croissance au long cours : une entreprise qui allie agilité et rapidité grâce à sa taille humaine, dirigée par un actionnariat familial aux fortes valeurs ancrées dans l'audace d'entreprendre, la capacité d'innovation et l'esprit d'équipe.

En 2006, son introduction en Bourse apporte à Vetoquinol la crédibilité et les ressources pour se hisser parmi les tout premiers laboratoires pharmaceutiques vétérinaires mondiaux.

Le succès est alors au rendez-vous avec notamment un chiffre d'affaires en croissance de 50 % entre 2017 et 2022.

Aujourd'hui, Vetoquinol adopte une stratégie de focalisation en se concentrant sur les animaux de compagnie et les animaux d'élevage dans 3 grandes zones du monde (Europe, Amériques et Asie-Pacifique) avec comme ambition de continuer à croître tout en restant une société familiale, indépendante et citoyenne.

Son objectif est de construire de manière pérenne son avenir en limitant son empreinte environnementale afin de poursuivre sa mission : « Enrichir la vie des Hommes en se consacrant à la santé et au bien-être de l'animal ».

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux d'élevage (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats). Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2022 Vetoquinol emploie plus de 2 500 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). Vetoquinol est éligible aux PEA et PEA-PME.

