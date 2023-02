WEMADE s'associe à Nine66 pour accroître sa présence en Arabie saoudite.





SÉOUL, Corée du Sud, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- WEMADE, le développeur de jeux sud-coréen, a annoncé avoir conclu un protocole d'entente (PE) avec Nine66, une entreprise de Savvy Games Group (« Savvy ») pour promouvoir le développement de l'industrie du jeu vidéo en Arabie saoudite.

L'objectif à long terme de Savvy est de stimuler la croissance et le développement à long terme des secteurs des jeux vidéo et des sports électroniques en Arabie saoudite. Le groupe est composé de cinq entités distinctes couvrant des domaines comme le développement de jeux, les sports électroniques, les investissements et plus encore.

Nine66 s'engage à bâtir l'écosystème florissant des jeux vidéo en Arabie saoudite et à investir dans celui-ci. Elle favorise la croissance et la réussite dans l'industrie du jeu vidéo de la région grâce à une gamme d'initiatives et de partenariats, comme des programmes d'édition, d'incubateur et d'accélération, des formations et des événements, ainsi qu'au soutien aux communautés de développement de jeux virtuels et jeux immersifs.

Nine66 fournit aux entrepreneurs et aux innovateurs de l'industrie des jeux tout ce dont ils ont besoin pour accélérer leur travail, faire progresser leur entreprise et avoir un véritable impact, ce qui profite à l'ensemble de la communauté des jeux vidéo.

L'Arabie saoudite est déjà un chef de file sur le marché du jeu au Moyen-Orient; plus de 80 % de sa population de 36 millions d'habitants s'identifient comme des joueurs de jeux vidéo. Les récentes initiatives stratégiques menées par le gouvernement devraient avoir une incidence positive sur l'industrie du jeu vidéo en Arabie saoudite au cours des prochaines années.

S'appuyant sur 22 ans d'histoire, WEMADE est l'une des entreprises sud-coréennes de jeux vidéo les mieux établies. La société cotée en bourse derrière la série de jeux fantastiques de rôle en ligne massivement multijoueurs « The Legend of Mir » a conquis des millions d'utilisateurs dans le monde entier et mise sur une clientèle d'utilisateurs croissante au Moyen-Orient.

Dans le cadre de ce partenariat, WEMADE s'engage à soutenir l'écosystème du jeu local grâce à des formations et à du contenu éducatif, ainsi qu'en collaborant avec les développeurs de jeux saoudiens.

De plus, le partenariat explorera différents programmes visant le transfert des connaissances, le parrainage d'événements régionaux et l'expansion des réseaux dans la région pour contribuer à la croissance de l'industrie des jeux vidéo saoudienne et créer de nouvelles possibilités pour les développeurs et les joueurs.

L'annonce fait suite aux rencontres officielles tenues à Riyad, du 6 au 9 février, dans le cadre du salon LEAP Tech. Plus de 170 000 participants et des centaines de conférenciers de plusieurs pays se sont réunis dans la capitale de l'Arabie saoudite, où des entreprises technologiques de premier plan ont établi des partenariats avec les autorités saoudiennes pour stimuler le développement régional sur plusieurs fronts.

La stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite a été le point de départ d'un ensemble d'initiatives dans le cadre d'un effort national pour diversifier l'économie de l'Arabie saoudite. Dans le cadre de son mandat, Savvy devrait également investir 37,8 milliards de dollars dans l'industrie du jeu vidéo.

WEMADE a lancé son nouveau jeu phare MIR M Global le 31 janvier dernier. Celui-ci se classe actuellement au premier rang des jeux vidéo de type RPG dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite. Ce partenariat avec Nine66 est l'une des plus récentes initiatives de l'entreprise dans la région. WEMADE a annoncé en janvier la création d'une filiale à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et prévoit d'ouvrir une autre succursale dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et de travailler avec des entreprises et collaborer à différents projets à l'échelle locale.

À propos de Nine66

Nine66, qui fait partie du Savvy Games Group, est un système de soutien intégré à l'intention des développeurs de jeux. Il procure l'infrastructure, le développement des compétences, le réseau, les capitaux, l'édition et les services de consultation aux studios et aux développeurs de jeux prometteurs, tant en Arabie saoudite qu'à l'échelle internationale.

À propos de WEMADE

Wemade est un pionnier dans le développement de jeux vidéo en Corée. L'entreprise se tourne de plus en plus vers la technologie du métavers et de la blockchain (NFT, DeFi) en mettant l'accent sur une expérience de jeu personnalisée. Wemade vise à révolutionner les jeux de tous les jours grâce à la technologie de la blockchain et à établir son jeton WEMIX comme principale monnaie dans l'industrie des jeux vidéo.

