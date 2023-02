Harvest déclare la distribution de février 2023 de Société à capital scindé Grandes pharmaceutiques

-- L'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan ajoutent TUKYSA à leurs listes de médicaments provinciales, rejoignant ainsi l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec. -- TUKYSA est le premier traitement ciblant la protéine HER2 à prolonger de...

La Sun Life est fière de soutenir le programme PLAY de l'organisme Right To Play depuis 2015.La Sun Life investira 900 000 $ sur les trois prochaines années pour aider à donner plus d'envergure au programme PLAY et à l'étendre. PLAY offre aux jeunes...