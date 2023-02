Probe Gold obtient 3,9 g/t Au sur 44 mètres en forage intercalaire à Pascalis, projet Novador





Le forage intercalaire continue de montrer l'excellente continuité de la minéralisation avec des résultats atteignant 3,9 g/t Au sur 44,0 mètres incluant 66,3 g/t Au sur 1,3 mètre et 51,0 g/t Au sur 0,8 mètre, 2,7 g/t Au sur 21,7 mètres et 3,2 g/t Au sur 9,5 mètres.

de la minéralisation avec des résultats atteignant 2,7 g/t Au sur 21,7 mètres et 3,2 g/t Au sur 9,5 mètres. Le forage d'expansion près de la surface a livré des intervalles titrant 156,0 g/t Au sur 1,0 mètre et 1,0 g/t Au sur 25,0 mètres.

et 1,0 g/t Au sur 25,0 mètres. Plus de 15 000 mètres de forage ont été complétés depuis le début de l'année à Novador et 38 000 mètres de plus seront complétés cette année. Six foreuses sont en activité, dont quatre à Monique et deux à Pascalis.

Tous les résultats publiés aujourd'hui seront intégrés aux mises à jour des ressources à venir pour les gîtes des couloirs Pascalis et Courvan, attendues ce printemps.

TORONTO, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le premier lot de résultats issus du programme de forage 2022 ciblant les ressources du couloir aurifère Pascalis sur le projet Novador (le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé près de la ville de Val-d'Or au Québec. Les résultats des cinquante-neuf (59) premiers sondages, totalisant 11 200 mètres, ont réussi à confirmer la continuité des zones aurifères grâce aux résultats de forage intercalaire et à augmenter l'étendue de la minéralisation aurifère près de la surface aux gîtes Béliveau et Nord (figure 1). Une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») est présentement en voie de préparation et intégrera les nouveaux résultats publiés aujourd'hui. Les nouveaux résultats de forage significatifs sont présentés ci-dessous.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Le projet Novador continue de s'améliorer et de croître, avec les gîtes Béliveau et Nord qui livrent des résultats impressionnants tant au niveau du forage intercalaire que du forage d'expansion. En plus des teneurs solides, les gîtes montrent une excellente continuité et régularité des zones minéralisées, ce qui raffermit notre confiance envers ces actifs de développement substantiels. À ce stade-ci du projet, avec un vaste inventaire de ressources déjà en place, ces résultats témoignent davantage de l'ampleur sans cesse grandissante du projet et de notre capacité à accroître la production annuelle projetée. Nous travaillons actuellement sur une mise à jour des estimations de ressources minérales pour les gîtes Béliveau, Nord et Courvan, et nous sommes impatients de faire avancer Novador. »

Le programme de forage 2022 sur les gîtes Béliveau et Nord a continué d'identifier de la nouvelle minéralisation au sein des fosses conceptuelles définies dans le cadre de l'ERM de 2021. Des cinquante-neuf (59) sondages peu profonds forés pour identifier ou confirmer la minéralisation près de la surface, quarante-huit (48) ont livré des intervalles aurifères à plus de 0,4 g/t Au, soit au-dessus du seuil de coupure utilisé pour l'estimation des ressources exploitables par fosse de 2021. Les résultats de forage d'expansion les plus significatifs proviennent de l'extension vers l'ouest du gîte Béliveau et l'extension vers le nord du gîte Nord. Le forage intercalaire à Béliveau et Nord a aussi livré des résultats notables tel que prévu. Des structures minéralisées en or ont été recoupées à faible profondeur dans les parties nord et nord-ouest du gîte Nord; ces dernières méritent un suivi par forage et toutes les zones restent ouvertes en profondeur.

La géologie et la géométrie de la minéralisation recoupée dans les sondages PC-20-676 à 734 sont similaires à celles observées antérieurement le long du couloir aurifère Pascalis et se présentent sous forme de réseaux de veines de tension faiblement inclinées étroitement associés à des zones de déformation subverticales orientées est-ouest et des dykes orientés nord-nord-ouest.

Une sélection de résultats de forage pour les sondages PC-22-676 à 734 obtenus dans le cadre du programme de forage ciblant le secteur Pascalis, est présentée ci-dessous :

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone / Ressources PC-22-676 12,0 35,0 23,0 0,5 Intercalaire / Nord PC-22-679 57,0 82,0 25,0 1,0 Expansion / Nord PC-22-682 42,7 46,5 3,8 5,2 Intercalaire / Nord PC-22-687 22,0 48,0 26,0 0,6 Expansion / Nord PC-22-701 43,5 53,0 9,5 3,2 Intercalaire / Béliveau PC-22-701 160,0 168,2 8,2 2,1 Intercalaire / Béliveau PC-22-706 204,7 209,5 4,8 3,8 Intercalaire / Béliveau PC-22-715 179,0 180,5 1,5 17,2 Intercalaire / Béliveau PC-22-725 6,0 50,0 44,0 3,9 Intercalaire / Béliveau Incluant 32,3 33,6 1,3 66,3 Intercalaire / Béliveau Incluant 36,0 36,8 0,8 51,0 Intercalaire / Béliveau PC-22-725 148,0 195,0 47,0 0,5 Intercalaire / Béliveau PC-22-726 41,0 50,3 9,3 2,7 Intercalaire / Béliveau PC-22-726 136,3 138,2 1,9 14,1 Intercalaire / Béliveau PC-22-730 110,7 113,6 2,9 10,1 Intercalaire / Béliveau Incluant 110,7 111,6 0,9 31,5 Intercalaire / Béliveau PC-22-732 305,4 327,1 21,7 2,7 Intercalaire / Béliveau PC-22-732 374,0 376,0 2,0 7,8 Intercalaire / Béliveau PC-22-734 191,8 192,8 1,0 156,0 Expansion / Béliveau

(1) Tous les nouveaux résultats d'analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l'axe de forage, et ont été coupés à 100 g/t Au lorsque nécessaire. L'épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l'axe de forage. Seules les intersections à plus de 15,0 g/t Au * m sont présentées.

Figure 1 : Plan de surface ? Nouveaux résultats de forage dans le couloir aurifère Pascalis :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47c0e41e-fd55-4383-a9ee-6b9eaaaf4d7f/fr

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe s'affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l'est de Val-d'Or, dans la province de Québec, avec une position de terrain de l'échelle d'un district couvrant une superficie de 436 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversé par trois couloirs miniers d'envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l'on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Le projet Novador englobe des ressources aurifères totalisant 2 038 900 onces indiquées et 357 200 onces présumées pour Monique, ainsi que 1 128 100 onces indiquées (historiques, selon l'estimation des ressources de 2021) et 1 638 200 onces présumées (historiques, selon l'estimation des ressources de 2021) pour les autres gîtes incluant Pascalis et Courvan (voir le communiqué du 17 janvier 2023).

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial certifié et l'autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l'insertion d'échantillons de référence minéralisés et d'échantillons à blanc dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l'or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d'or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d'or visible.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold est une société d'exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec, qui renferme plusieurs millions d'onces d'or. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 M$, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d'environ 10 % dans la Société.

Au nom de Probe Gold Inc.,

David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction

Pour plus d'information :

Veuillez visiter notre site Web au www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

[email protected]

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l'effet que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou qu'un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « est d'avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n'offre aucune garantie à l'effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l'estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d'aller en production, la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques, les délais d'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l'égard des projets, les risques politiques, l'incapacité de s'acquitter de l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d'exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement minier; les résultats de l'EEP étant tels qu'annoncés, y compris les futurs coûts d'exploitation et dépenses en immobilisations, les coûts de fermeture, le CMTI, la VAN projetée, le TRI, les échéanciers, les délais d'obtention des permis et les futures opportunités liées au projet, la capacité d'obtenir les permis requis, les paramètres économiques et le rendement associé du projet tel que déterminé dans l'EEP, et toutes les hypothèses de l'EEP à propos de la viabilité technique du projet, le marché et le futur prix et la demande pour l'or, l'impact environnemental du projet, et la capacité continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes incluant les différents paliers de gouvernement, l'incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s'y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d'oeuvre et les déplacements internationaux et les chaines d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

