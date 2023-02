Airbus continue d'accroître son empreinte canadienne : plus de 800 talents recherchés





Airbus intensifie sa quête de nouveaux talents pour continuer de soutenir l'industrie aérospatiale locale et accélérer la cadence de production de l'avion A220

MIRABEL, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Pour soutenir la montée en cadence de la production de ses avions commerciaux A220 et relever les défis des hélicoptères, de la défense et de l'espace, Airbus planifie recruter plus de 800 talents au Canada en 2023, dont environ 500 pour combler de nouveaux postes, ce qui témoigne de la croissance de ses activités au pays. Ces nouvelles embauches seront déterminantes pour conserver sa position de joueur de premier plan de l'aéronautique canadienne, assurer le plein potentiel de l'A220 et soutenir la décarbonation des transports aériens.

« Airbus continue d'avoir de grandes ambitions au Canada. Après avoir recruté plus de 800 personnes au pays et créé environ 400 nouveaux postes sur l'A220 à Mirabel en 2022, nous sommes heureux d'annoncer que nous embaucherons plus de 800 talents en 2023, et ce, à l'échelle du pays, dont environ 700 au Québec », a déclaré Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada.

Les besoins en recrutement d'Airbus au Canada sont variés, tant dans les secteurs des hélicoptères que de la défense, de l'espace ou encore des avions commerciaux - de l'assemblage de sous composantes aux opérations de vol - et couvrent notamment la production et la qualité, l'ingénierie, l'informatique et le service à la clientèle. Les deux tiers des effectifs iront aux fonctions de soutien, alors qu'un tiers sera affecté à la production.

Un employeur inclusif dont l'excellence est reconnue

« Je lance un appel à celles et ceux qui veulent faire de l'aérospatiale durable une réalité à se joindre à nous. En 2023, nous avons comme ambition d'allouer le tiers des postes aux jeunes diplômé.e.s et aux professionnel.le.s en début de carrière, et maintenons l'objectif cette année que 33 % des recrutements et des promotions concernent les femmes, affirmant notre volonté d'être un employeur inclusif et de contribuer à la diversité au sein de notre industrie », a conclu Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada.

Airbus a récemment reçu la certification « Top Employers » au Canada par le Top Employers Institute, une autorité mondiale indépendante qui reconnaît l'excellence en matière de gestion du personnel et de politiques de ressources humaines. L'entreprise offre des conditions de travail parmi les plus compétitives du marché incluant de nombreux avantages sociaux ainsi qu'une politique de télétravail intéressante. De plus, jusqu'en 2024, Airbus Canada maintient son programme de bourses universitaires dans divers établissements du Québec d'une valeur de 200 000$, en plus de divers partenariats au sein d'institutions de l'Ontario et du Québec.

Une présence canadienne forte en retombées et en croissance continue

Au Canada, ce sont plus de 4 000 personnes qui travaillent sur la dizaine de sites et bureaux d'Airbus et ses filiales. Les principales installations manufacturières incluent le siège du programme d'avion commercial A220 (près de 3 000) et Stelia Aéronautique (environ 600), tous deux à Mirabel, au Québec, Airbus Helicopters Canada (environ 250), à Fort Érié et Navblue (plus de 160), à Waterloo, tous deux en Ontario. D'autres activités d'Airbus et ses filiales incluent également d'autres sites en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec.

La présence d'Airbus au Canada contribue à environ 23 000 emplois indirects en plus de générer localement près de deux milliards de dollars canadiens auprès d'environ 700 entreprises d'ici.

Pour en savoir plus sur le large éventail de possibilités offertes par Airbus, les candidats potentiels peuvent consulter la plateforme emploi d'Airbus à l'adresse airbus.com/fr/careers où sont déjà affichés plus de 150 postes.

Pour plus d'informations sur Airbus au Canada, visitez notre page web ici .

