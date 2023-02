SEB Services administratifs lancera son laboratoire de donnees





MISSISSAUGA, Ontario, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Services administratifs inc. («?SEB Admin?»), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. («?SEB?» ou la «?Société?») (TSXV : SEB) (OTCQB : SEBFF), un fournisseur de services de technologie des assurances (assurtech) qui propose des solutions et des services de TI de bout en bout reposant sur l'infonuagique pour l'administration des avantages sociaux à l'intention du marché des assurances vie et collectives des particuliers, des groupes et des gouvernements, est heureuse d'annoncer le développement d'un nouveau laboratoire de données ? un véritable centre d'innovation ? conçu pour saisir les occasions d'affaires en lien avec la science des données. Au départ, ce laboratoire mettra l'accent sur les données internes de SEB Admin afin d'accélérer l'expérimentation, de renseigner les employés sur le domaine de la science des données et sur les possibilités illimitées des applications relatives aux données, et d'étendre l'utilisation des données.



En tant qu'entreprise technologique, SEB Admin veut promouvoir une culture axée sur les données à l'échelle de l'organisation. Elle commencera par la ludification, dont elle se servira comme outil de formation pour démontrer comment on construit des jeux avec des données. Elle ne manquera pas de personnaliser les jeux en y intégrant les valeurs de l'entreprise et de l'information sur ses produits de base. Elle fournira ainsi aux employés un moyen stimulant d'acquérir de l'expérience pratique et s'assurera qu'ils développent les aptitudes et les schèmes de pensée orientés vers les données qui seront nécessaires pour l'avenir.

Plus tard, le laboratoire de données sera utilisé pour fournir du support aux clients, en leur donnant notamment accès aux analyses de données requises pour atteindre leurs objectifs d'affaires. Les décisions d'affaires sont guidées par des données. En récoltant les données de toutes ses applications, bases de données, documents textes, photographies, PDF, etc., puis en les versant dans des «?lacs de données?», SEB Admin peut déjà les transformer. L'extraction de ces données historisées lui permettra ensuite de produire des rapports standards, des prédictions et des tendances procurant une valeur ajoutée. Le laboratoire de données de SEB servira à explorer, à analyser, à transformer et à visualiser des données, ainsi qu'à construire des modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle qui pourront être intégrés à sa gamme de produits. On mettra l'accent sur les capacités d'aide à la décision, sur la hausse du nombre de décisions et sur l'automatisation des décisions. Très puissant... et très stimulant! Restez à l'affût pour connaître les détails.

Selon Mohamad El Chayah, chef de l'exploitation de SEB et président et chef de la direction de SEB Services administratifs, «?Le laboratoire de données de SEB sera la plateforme qui accélérera nos projets d'innovation, optimisera la connectivité et réduira l'écart entre les modèles de données et les modèles conceptuels ? de la conceptualisation à la réalisation de modèles d'affaires reposant sur les données.?»

À propos de SEB Services administratifs inc.

SEB Services administratifs inc. («?SEB Admin?»), une filiale en propriété exclusive de Smart Employee Benefits Inc. («?SEB?», TSXV : SEB), est un tiers payeur administrateur (TPA) qui offre des solutions infonuagiques de pointe entièrement bilingues pour l'administration des avantages sociaux, au moyen des technologies, solutions et services exclusifs et personnalisés de SEB Admin et de ses partenaires. La plateforme «?FlexPlus?» de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des régimes collectifs. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités d'administration de tous les types d'avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu'en tant que solution intégrée. SEB Admin administre les régimes d'assurances collectives de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin s'occupe ainsi de l'administration des régimes d'assurances collectives de plus de 350?000 participants et de quelque 180?000 autres participants de régimes qui sont en transition, totalisant plus de 1,3 milliard $ en primes et cotisations. Les solutions FlexPlus reposant sur l'infonuagique prennent en charge tous les types de régimes ? traditionnels, flexibles, à la carte, banque d'heures ? au moyen de modèles d'impartition partielle ou complète et de logiciels comme services (SaaS). Nos solutions transforment les centres de coût de nombre de nos clients et partenaires en centres de profit.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur SEB Services administratifs inc., consultez le www.seb-admin.com.

À propos de Smart Employee Benefits Inc.

SEB est un fournisseur de services de technologie des assurances (assurtech), qui se spécialise dans l'administration des avantages sociaux et exploite deux sources de revenus interreliées : les solutions d'avantages sociaux et les services de technologie. SEB est un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de TI de pointe pour l'administration des avantages sociaux pour le marché des assurances vie et collectives des particuliers, des groupes et des gouvernements. SEB conçoit, développe, personnalise et gère des solutions technologiques, humaines et d'infrastructure essentielles à l'atteinte des objectifs de ses clients, en utilisant ses technologies et son expertise exclusives et les technologies de ses partenaires. SEB gère des processus d'affaires critiques pour plus de 150 organisations de premier ordre et de gouvernements, à l'échelle nationale et internationale. Plus de 90 % de ses revenus et de ses contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Ses solutions sont soutenues à l'échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multicertifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de multiples bureaux au Canada et ailleurs dans le monde.

Les solutions de SEB comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent local ou international, des services de sécurité, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d'intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l'IA, le CRM, la BI, les portails, l'EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l'analyse, la gestion de projet, pour n'en citer que quelques-uns. SEB participe à plus d'une vingtaine de partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.seb-inc.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des renseignements «?prospectifs?» sur les perspectives commerciales futures de la Société. Ces déclarations, bien qu'exprimées de bonne foi et considérées comme ayant une base raisonnable, sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux indiqués ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les investisseurs devraient donc consulter un conseiller professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.

La Bourse de croissance TSX Inc. et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX Inc.) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contacts pour les investisseurs et les médias

John McKimm

Président, chef de la direction et directeur des systèmes d'information de SEB

Tél. : (888) 939-8885, poste 2354

Cell.: (416) 460-2817

[email protected]

www.seb-inc.com Mohamad El Chayah

Chef de l'exploitation de SEB

Président et chef de la direction de SEB Admin

Cell.: (416) 418-0619

[email protected]

www.seb-admin.com

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 05:50 et diffusé par :