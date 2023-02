KCB Bank s'associe à Sopra Banking Software pour mener son programme de transformation bancaire numérique





Sopra Banking Software, fournisseur de services technologiques financiers mondial, s'associe avec KCB Bank Kenya pour renforcer les capacités numériques de la banque.

La banque a choisi Sopra Banking Software pour concevoir, construire, livrer et supporter le portefeuille de produits d'épargne et de prêt via la plateforme de prêt, d'épargne et de paiement de la banque, KCB Vooma.

Grâce au déploiement des produits de paiement, d'épargne, de prêt et à la migration des produits de prêt KCB M-PESA et KCB Mobile vers la Sopra Banking Platform, KCB a distribué plus de 40 millions de prêts d'une valeur de 332 milliards de shillings kényans (3 milliards de dollars américains) à 11 millions de clients entre octobre 2018 et décembre 2022.

Ces dernières années, la banque a développé différents produits sur la plateforme KCB Vooma en partenariat avec Sopra Banking Software dans le but de continuer à augmenter les prêts et les revenus non financés pour atteindre 40% des revenus totaux du groupe.

Sopra Banking Software a été intégrée en 2020 lorsque la banque s'est lancée dans la mise en oeuvre ambitieuse du portefeuille mobile Vooma qui permet aux clients de payer des biens et des services, d'obtenir des prêts et d'épargner de l'argent via leur téléphone mobile sur n'importe quel réseau.

Grâce au soutien de Sopra Banking Software, la banque a connu une amélioration considérable aussi bien en termes de croissance des transactions d'épargne et de prêt que d'expérience client.

« Grâce à ce partenariat, la banque a été en mesure de concevoir des propositions de valeur différenciées couvrant les paiements, l'épargne et les prêts sur les canaux numériques, offrant une expérience bancaire transparente à ses clients », a déclaré Paul Russo, directeur général du groupe KCB.

Pour sa part, Eric Bierry, directeur général de Sopra Banking Software, a déclaré que l'engagement avec KCB Bank a permis à l'entreprise de mieux comprendre la volonté d'utiliser plus largement les services financiers mobiles afin d'améliorer l'inclusion financière des communautés marginalisées et sous-bancarisées.

"KCB Bank s'est révélée être un partenaire modèle pour faire avancer les idéaux vers la conception de services innovants, plus larges et à valeur ajoutée pour ses clients. Nous sommes donc impatients de travailler ensemble à l'avenir pour permettre à la banque d'atteindre ses objectifs commerciaux", a déclaré Raouf Mhenni, vice-président exécutif de Sopra Banking Software pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Tirant parti de ses capacités numériques améliorées, KCB est l'une des banques chargées de la mise en oeuvre du Hustler Fund, un fonds d'inclusion financière, projet phare du gouvernement kenyan, destiné à distribuer des crédits à faible taux d'intérêt aux clients par des moyens numériques.

KCB Bank a identifié les micro, petites et moyennes entreprises comme un domaine d'intervention clé pour l'avenir et la banque a pour objectif de doubler le portefeuille de prêts dans ce secteur d'ici 2023, non seulement au Kenya mais aussi dans toutes ses filiales du groupe.

À propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire de choix de plus de 1 500 institutions financières dans le monde. La richesse de nos solutions, la force de notre conviction et notre passion pour l'innovation nous permettent de soutenir nos clients au quotidien et dans leurs projets futurs, ainsi que dans leurs objectifs en matière d'inclusion financière. Nos clients, basés dans plus de 80 pays à travers le monde, bénéficient chaque jour de nos technologies et de nos logiciels, ainsi que de l'expertise de nos 5 000 employés. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et du développement de logiciels. Avec plus de 47 000 employés, le groupe Sopra Steria a généré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021. Pour plus d'informations, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram ou visitez www.soprabanking.com.

À propos de KCB Bank Kenya Ltd

KCB Bank Kenya Limited est la plus grande banque commerciale du pays. Filiale de KCB Group Plc, la banque dispose du plus grand réseau de succursales, avec plus de 200 succursales, 367 distributeurs automatiques de billets et 16 000 agents offrant des services bancaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Afrique de l'Est. Cela est complété par des services bancaires mobiles et en ligne avec un centre de contact disponible 24 heures sur 24 pour que nos clients puissent contacter la banque. KCB Group Plc, qui est également présent en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan du Sud, au Burundi, au Rwanda et possède un bureau de représentation en Éthiopie, bénéficie également d'un vaste réseau de relations correspondantes totalisant plus de 200 banques à travers le monde et nos clients sont assurés d'une facilitation transparente de leurs besoins en matière de commerce international où qu'ils soient.

