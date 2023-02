Stellantis s'associe avec GlobalLogic pour ouvrir un centre logiciel en Pologne





GlobalLogic Inc., l'entreprise du groupe Hitachi et leader de l'ingénierie électronique, a confirmé aujourd'hui la construction de nouvelles infrastructures logicielles axées sur l'automobile en Pologne, dans le cadre de ses efforts permanents pour permettre aux constructeurs automobiles du monde entier de mettre au point des véhicules définis par logiciel (SDV ou Software Defined Vehicles). L'initiative est née de sa collaboration actuelle avec Stellantis, le constructeur automobile et fournisseur de mobilité d'envergure internationale qui fait progresser sa plateforme de SDV. La nouvelle phase du partenariat qui unit les deux entreprises permet à Stellantis de maximiser sa capacité à évoluer et à fournir des plateformes automobiles ouvertes personnalisables.

Selon un récent rapport de Goldman Sachs, « Nous entrons dans une nouvelle ère où ce sont les SDV (le développement automobile axé sur les logiciels) qui détermineront qui détient un avantage concurrentiel dans le secteur automobile ». Les véhicules de nouvelle génération s'appuient sur des logiciels pour réduire les dépendances matérielles de sorte que l'expérience client dans son ensemble soit optimisée, de la conduite à l'entretien.

Leader de la construction automobile et fournisseur de mobilité d'envergure internationale, Stellantis déploie des plateformes technologiques de nouvelle génération qui s'appuient sur les capacités existantes des véhicules connectés pour transformer la manière dont les clients interagissent avec leurs véhicules. Grâce à cette transformation, les véhicules de Stellantis seront incorporés à une plateforme ouverte définie par logiciel qui intègrera parfaitement la vie numérique des clients et élargira considérablement les options dont ils disposent pour doter les véhicules de caractéristiques et de services innovants par le biais de mises à jour OTA (over-the-air) régulières, afin que ces véhicules restent modernes, exaltants et à jour, même des années après leur construction.

« Pour répondre aux besoins des conducteurs, les dispositifs présents dans et autour de nos véhicules devraient suivre l'évolution des technologies numériques au fur et à mesure qu'elles apparaissent », a déclaré Tara Vatcher, vice-présidente principale de la division mise au point et architecture logicielles de Stellantis. « Il nous importe donc de collaborer avec un partenaire d'ingénierie se trouvant à la pointe de ce qui est possible en matière de solutions automobiles. L'engagement de GlobalLogic vis-à-vis de notre réussite grâce à la construction de ces nouvelles installations prouve que nous avons fait le bon choix en élargissant ce partenariat. »

GlobalLogic offre à Stellantis son expertise de qualité exceptionnelle dans le domaine des logiciels, des plateformes de vérification et de validation, des opérations de DevOps et d'intégration OTA prenant en charge plusieurs plateformes applicatives de Stellantis. Les systèmes mis au point tout au long de ce partenariat continuent de permettre l'accélération du développement des plateformes logicielles de base des véhicules Stellantis dans le monde entier.

« GlobalLogic affiche un solide bilan en matière de collaboration avec des constructeurs automobiles internationaux. Nous activons ces connaissances en nous associant à Stellantis pour réimaginer l'expérience de conduite à l'aide de solutions numériques. Ce partenariat représente les efforts soutenus que nous mettons en oeuvre pour amener le secteur sur la voie des puissantes expériences de conduite définies par logiciel », a indiqué Ramki Krishna, vice-président principal et directeur général des activités automobiles et industrielles de GlobalLogic.

Activités automobiles de GlobalLogic

Le secteur automobile est confronté au défi de l'intégration rapide et abordable des nouvelles technologies numériques aux véhicules afin de transformer l'expérience client dans un environnement sûr et sécurisé. L'équipe de consultants en automobile qualifiés de GlobalLogic travaille depuis très longtemps avec des constructeurs automobiles et les écosystèmes de ceux-ci pour créer des solutions électroniques embarquées sans précédent, des systèmes sophistiqués d'assistance à la conduite, des systèmes de conduite automatisée, des dispositifs de commande électroniques, des plateformes cloud modernes et bien plus encore. Découvrez comment nous pouvons vous aider à faire passer votre technologie automobile à la vitesse supérieure.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un leader de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques du monde entier à concevoir et à élaborer des plateformes, des expériences numériques et des produits innovants destinés au monde moderne. En intégrant conception d'expérience, ingénierie complexe et expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer le domaine du possible et à accélérer leur transition pour qu'ils deviennent les entreprises numériques de demain. Basée dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de design et des centres d'ingénierie dans le monde entier. La société met sa vaste expertise au service de clients dans les secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, des soins de santé et des sciences de la vie, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et des technologies. GlobalLogic est une entreprise du groupe Hitachi exerçant ses activités sous la houlette de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui, en tant qu'entreprise d'innovation sociale, contribue à une société durable et à une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE/MTA/Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité au monde. Emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion de leurs fondateurs visionnaires et de leurs clients actuels au coeur de leurs produits et services avant-gardistes, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2Move et Leasys. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité mondiale, aspirant à devenir la plus grande société technologique de mobilité durable, en termes de qualité et non de dimensions, tout en créant une plus-value pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.stellantis.com.

