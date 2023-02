Nespresso Canada annonce un nouveau partenariat avec CTV Your Morning





L'entreprise conclue une entente d'un an en tant que partenaire café officiel

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer le début d'un nouveau partenariat avec l'émission CTV Your Morning. À titre de partenaire café officiel, Nespresso Canada a dorénavant le plaisir d'accompagner les Canadiens d'un océan à l'autre alors qu'ils commencent leurs journées. Ce partenariat avec Bell Média permet à l'entreprise d'être intégrée de plusieurs façons durant la diffusion de l'émission, notamment en matière de publicité aux visuels attrayants, à du placement de produits en studio et à des intégrations uniques lors de l'émission.

« Le fait de collaborer avec CTV Your Morning est un jalon important pour notre marque, considérant que l'émission est un rituel matinal pour plus de 2 millions de Canadiens chaque semaine. Le partenariat permet à Nespresso Canada d'établir des connections et de renforcer la connaissance de la marque avec le marché ontarien notamment, qui est clé. Cette collaboration constitue l'accord parfait, joignant les Canadiens lors de leur rituel matinal alors qu'ils apprécient le bon goût et la variété du café Nespresso, » mentionne Frédéric Pasquier, vice-président, Marketing, Nespresso Canada.

« Les Canadiens font confiance CTV YOUR MORNING pour leur transmettre les nouvelles et information dont ils ont besoin pour commencer leur journée, et nous sommes ravis de travailler avec Nespresso Canada en tant que partenaire café officiel de l'émission, » déclare Perry MacDonald, vice-président, Ventes publicitaires et partenariats, Bell Média. « Cette nouvelle collaboration permet à Nespresso Canada de positionner leur offre de café de qualité exceptionnelle au public fidèle via des placements harmonieux en studio, des opportunités de concours excitants et des intégrations de contenu de marque innovantes sur les plateformes linéaires et numériques. »

En plus de la télévision, le partenariat s'étend à d'autres plateformes, comme le numérique, avec des publications sur les médias sociaux de CTV Your Morning et de l'amplification sur les médias sociaux.

Crédits:

Agence: Wavemaker

Annonceur: Nespresso Canada

Client: Frédéric Pasquier (Nespresso)

Strategie: Wavemaker & Nespresso

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 30 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada; 29 chaînes spécialisées, dont TSN et RDS, sont des chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés partout au pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 employés dans cinq provinces. Bell Média exploite également plus de 200 sites Web; des services de diffusion vidéo en continu, dont Crave, TSN Direct et RDS Direct, ainsi que le réseau à plusieurs chaînes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications au Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, visitez le www.BellMedia.ca.

À propos de CTV

CTV est la marque #1 en télévision au Canada. CTV offre une programmation de divertissement inégalée sur deux réseaux de télévision; une puissante gamme de chaines spécialisées incluant CTV Comedy Channel, CTV Drama Chennel, CTV Life Channel et CTV Sci-Fi Channel; et des chaines numériques CTV Throwback et CTV Movies, diffusées sur demande sur CTV.ca et sur l'applicatoin CTV app. CTV est le réseau de télévision le plus regardé depuis les 21 dernières années et propose une vaste gamme d'émissions de sports et d'information, notamment CTV News, qui diffusent les bulletins de nouvelles nationaux et locaux les mieux cotés au Canada. La société mère de CTV est Bell Média, la première entreprise multimédia au Canada, avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité numérique et de l'affichage.

À propos de Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 140?000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durabletm afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corptm - rejoignant ainsi un mouvement international de 4 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 81 pays et emploie plus de 13?000 personnes. En 2021, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 802 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

