Orford progresse sur la propriété optionnée de Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise à jour au sujet du forage effectué par Orford Mining (ORM-TSXV) rapportant les résultats des deux premiers sondages, sur le programme planifié comptant dix sondages sur l'importante propriété Joutel Eagle optionnée de Globex.

Les forages, qui ont pour cible la Zone South Gold, ont retourné les valeurs suivantes:

Sondage 23-JE-004: 4,1 g/t Au sur 14,6 m, y compris 28,7 g/t Au sur 0,32 m. Sondage 23-JE-005: 1,5 g/t Au sur 8,3 m, y compris 4,6 g/t Au sur 0,9 m.

David Christie, président et chef de la direction d'Orford précise "Ces résultats initiaux provenant de notre deuxième programme de forage ont retourné des valeurs extrêmement encourageantes. Le potentiel de la Zone South Gold était connu comme une zone épaisse à basses teneurs, mais il est maintenant prouvé qu'elle présente une composante à forte teneur. Nous attendons avec impatience la fin de notre campagne de forage planifiée visant à vérifier les extensions latérales de la Zone South Gold de la propriété Joutel Eagle."

"23-JE-004 et 23-JE-005 sont les deux premiers sondages complétés sur un total de 10, faisant partie de la campagne de 2023 totalisant 2 000 mètres visant à vérifier les extensions latérales de la Zone South Gold Zone sur la propriété Joutel Eagle. Les résultats présentés dans ce communiqué proviennent d'échantillons qui ont été envoyés pour une analyse urgente, alors que les autres échantillons sont toujours en attente de résultats et que le forage est toujours en cours. L'interprétation des résultats historiques et des résultats de cette campagne sur la Zone South Gold se poursuit et sera complété lorsque tous les résultats d'analyses de la campagne de forage de 2023 seront obtenus."

Le communiqué de presse complet d'Orford est accessible en cliquant ici .

Globex est très heureuse des progrès effectués par Orford sur sa propriété Joutel Eagle et attend avec impatience les prochains résultats du programme de forage en cours.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 09:05 et diffusé par :