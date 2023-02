Medidata renforce son équipe de haute direction pour accélérer encore la transformation numérique dans le domaine des sciences de la vie grâce à des solutions complètes incomparables





Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle structure de leadership destinée à nourrir sa mission de créer des solutions complètes alimentant des traitements plus intelligents et garantissent une population plus saine. Cette évolution stratégique offre l'occasion de poursuivre les objectifs et la croissance à long terme de la société, afin de renforcer la capacité des consommateurs à dégager une valeur supérieure du portefeuille de Dassault Systèmes, offrant finalement une toute nouvelle envergure au développement de médicaments.

Pascal Daloz, dirigeant chevronné chez Dassault Systèmes, a été nommé PDG de Medidata. M. Daloz a joué un rôle clé dans la réussite de l'acquisition de Medidata en 2019. Grâce à son succès avéré en qualité de dirigeant d'entreprise et de visionnaire, il vient compléter formidablement Medidata.

Michael Pray a été nommé chef de l'exploitation de Medidata. A son poste précédent de directeur commercial de la société, il a joué un rôle déterminant dans la croissance rapide de celle-ci, contribuant notamment, ces six dernières années, à plus que doubler son chiffre d'affaires total pour atteindre plus d'un million d'USD et 100% de croissance du nombre de clients. Il dirigera les activités courantes chez Medidata et travaillera en étroite collaboration avec M. Daloz pour bâtir une série complète de solutions au service de l'industrie des sciences de la vie en général.

"Les consommateurs exigent davantage de Medidata, et nous évoluons actuellement pour répondre à leurs besoins en termes de transformation numérique," a affirmé Pascal Daloz, PDG de Medidata. "En tirant parti des fondations solides établies ces vingt dernières années, nous allons continuer d'inventer des solutions innovantes tout au long du cycle de vie des sciences de la vie. Particulièrement engagés dans cette industrie, nous continuerons d'investir pour réaliser cette vision - de la prévention à la distribution, en passant par la médecine personnalisée et la découverte de médicaments - pour être au centre du parcours de chaque patient," a-t-il ajouté.

Medidata est une filiale à cent-pour-cent de Dassault Systèmes, qui, grâce à sa plateforme 3DEXPERIENCE, est idéalement positionnée pour mener la transformation numérique dans le domaine des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée, via la première plateforme scientifique et commerciale complète - de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata est à la tête de la transformation numérique des sciences de la vie, créant de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à fournir des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires, d'accélérer la création de valeur. Plus de 2.100 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde de données sur le développement clinique, commerciales et du monde réel. Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), a son siège social à New York et possède des bureaux dans le monde entier pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Découvrez-en plus sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences de jumeau virtuel du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour parvenir à un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 300.000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 08:15 et diffusé par :