Paula's Choice fait son entrée chez Sephora Canada





Le leader incontesté en matière de soins pour la peau issus de la recherche et renommé pour sa mission d'éduquer et d'outiller le public, lance sa gamme primée chez Sephora Canada dès le 1er mars.

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Paula's Choice, l'une des marques de soins pour la peau les plus réputées et les plus performantes de l'industrie, étend son partenariat avec le célèbre détaillant mondial de produits de beauté Sephora en offrant maintenant ses produits en magasin et en ligne au Canada.

La marque pionnière et innovante dans le domaine des soins pour la peau, reconnue pour sa transparence, l'efficacité de ses produits et sa volonté constante de mettre de l'avant les intérêts des usagers, connaît une activité web active auprès de ses adeptes au Canada grâce à son expertise en matière de vente directe à la clientèle.

Ce nouveau partenariat avec Sephora Canada sera lancé en avant-première exclusive via l'application du détaillant le 28 février prochain. À compter du 1er mars, six des produits les plus populaires de la marque seront offerts à la population canadienne dans 100 magasins à l'échelle nationale et en ligne. Parmi ces incontournables se trouvent le meilleur vendeur de la marque la Lotion exfoliante 2% BHA, le Clinical traitement 1% rétinol ayant reçu plusieurs honneurs et le C15 Super Booster, véritable sensation virale, désormais disponibles pour la clientèle de Sephora Canada.

« Depuis 28 ans, nous offrons bien plus que des produits éprouvés scientifiquement - nous présentons les résultats de recherches pointues et nous fournissons l'information nécessaire pour prendre le plus grand soin de sa peau. Nous entretenons depuis longtemps des liens étroits avec la clientèle canadienne et nous avons développé une importante activité de vente en ligne au Canada », affirme Erika Kussmann, PDG de Paula's Choice. « Sephora Canada est le partenaire idéal pour nous aider à développer et à renforcer la présence de notre marque sur le marché nord-américain, faisant suite à l'incroyable lancement chez Sephora aux États-Unis. Le marché canadien réclame depuis des années la possibilité de faire ses achats Paula's Choice en personne, et nous concrétisons maintenant ce souhait grâce à une collaboration hyperlocale et une expérience multicanale inégalée chez Sephora Canada. »

« Notre clientèle réclame Paula's Choice au Canada depuis longtemps », déclare Jane Nugent, Vice-présidente du marchandisage pour Sephora Canada. « La marque et ses formules innovantes et axées sur les résultats est un complément parfait à notre assortiment exceptionnel de soins pour la peau. Nous facilitons ainsi l'accès aux produits Paula's Choice en les rendant disponibles en ligne et dans nos magasins Sephora à travers le pays. »

La gamme de produits comprend :

Lotion exfoliante 2% BHA, 47$

Lotion exfoliante 2% BHA format voyage, 17$

C15 Super Booster traitement 15% vitamine C, 75$

Clinical traitement 1% rétinol, 85$

Clinical traitement 20% niacinamide, 72$

C5 Super Boost crème contour yeux, 53$

La philosophie de Paula's Choice s'articule autour du principe de la transparence. En d'autres mots, donner les faits réels à sa clientèle et créer des formules efficaces et fiables qui donnent de vrais résultats est au coeur de l'ADN de la marque. Les produits sont appuyés par des recherches scientifiques et ne contiennent que les meilleurs ingrédients disponibles sur le marché. La marque pourvoit le public d'un pouvoir d'action grâce à son large éventail de produits répondant aux besoins de tous les types de peaux et de tous les âges. Pour Paula's Choice, maintenir une peau saine ne devrait pas être un casse-tête. L'expansion de la marque chez Sephora Canada témoigne de la demande croissante de la clientèle pour des soins pour la peau novateurs et hautement efficaces. Paula's Choice s'est engagée à réduire son impact environnemental par le biais de ses choix d'ingrédients et a pour objectif de devenir entièrement carboneutre d'ici 2030.

À propos de Paula's Choice?

Paula's Choice a été fondé en 1995 par Paula Begoun, experte en beauté et en soins pour la peau de renommée internationale. Son engagement à défendre les intérêts de sa clientèle et à l'éduquer fait partie intégrante de l'ADN de la marque et est au coeur de sa philosophie "Smart, Safe Beauty". Leurs formules de pointe sont non irritantes, sans parfum, non testées sur les animaux et agissent conformément à leur promesse.

www.PaulasChoice.com

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un leader de l'omni-commerce de prestige avec la mission de créer une expérience de magasinage beauté invitante et d'inspirer l'intrépidité dans notre collectivité. Dans le but d'offrir un magasinage impartial et une expérience personnalisée, Sephora invite sa clientèle à découvrir des milliers de produits de plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, à explorer en ligne et au moyen de son application mobile. La clientèle peut également profiter des services du Studio Beauté et faire appel à des conseillers et conseillères beauté qualifiés dans plus de 500 magasins à travers les Amériques, y compris dans 100 magasins à travers le Canada. La clientèle peut accéder gratuitement au programme Beauty Insider et à la collectivité numérique, ce qui améliore leur expérience en tant que passionnés de Sephora. Sephora est sans conteste un leader et précurseur de l'industrie en ce qui a trait à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'affirmation de soi, guidée depuis longtemps par ses valeurs d'entreprise. En 2019, Sephora a annoncé sa nouvelle approche et son nouveau manifeste signature, «?Quelque chose de beau nous unit?», qui réaffirme son engagement à favoriser l'appartenance de sa clientèle et de son personnel et à oeuvrer au sein d'une vision plus inclusive de la vente au détail en Amérique. Sephora continue de redonner à nos collectivités et de faire progresser l'inclusion dans notre industrie grâce à ses programmes d'impact social et d'équité, comme le parcours Diversité et inclusion. Pour plus d'informations, visitez le : https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

