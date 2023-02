Levio s'implante en Inde !





MUMBAI, India, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Levio, leader canadien en services-conseils en affaires et technologies consolide sa présence mondiale et s'implante en Inde avec l'ouverture de bureaux à Mumbai.

Levio, firme québécoise de services-conseils en affaires et technologies s'implante en Inde.

Dans son objectif ultime de soutenir ses clients dans leur parcours de transformations d'affaires et numérique, Levio croit fermement que ses opérations en Inde constitueront un atout supplémentaire dans son offre de services. L'Inde sera un accélérateur indéniable pour Levio dans sa poursuite d'un modèle de livraison industrialisé.

Forte de son expérience internationale avec l'ouverture d'un bureau au Maroc, Levio étendra ses capacités à l'étranger en ajoutant l'Inde comme centre de développement pour soutenir la livraison globale. L'objectif pour le bureau de l'Inde, en tant que créateur de valeur, est de construire un centre de développement de capacités intégré à l'ambition globale de Levio dans le monde.

L'Inde constitue un très grand réservoir de talents en TI. Elle est passé d'un simple emplacement tactique qui permet un arbitrage des coûts à un emplacement stratégique qui a le potentiel de faire avancer l'histoire de la transformation numérique et de l'innovation.

« La vision de l'Inde de devenir une économie numérique de premier plan au niveau mondial est alignée avec la stratégie de Levio de devenir un partenaire privilégié de la transformation numérique à l'échelle internationale. Pour une organisation optimisée sur le plan numérique telle que Levio, l'Inde offre des avantages naturels grâce à sa culture hautement adaptative et à son éthique professionnelle, ce qui en fait une destination de choix pour en faire un centre de délocalisation qui apportera de la valeur à nos clients », déclare François Dion, président et fondateur.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies commerciales aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle. Depuis sa création en 2013, Levio démontre une croissance fulgurante et figure au palmarès du America's Fastest-Growing Companies 2021 pour sa croissance rapide. De plus, pour une deuxième année consécutive, Levio se classe parmi les 25 meilleurs endroits où travailler au Canada, selon Glassdoor.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et corporatifs lors de la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis près de 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseillers, dans ses dix bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en France et en Inde.

Pour en savoir plus, visitez le site https://levio.ca/

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Anne-Marie Côté

Cheffe d'équipe, Communication et Marketing chez Levio

[email protected]

T. 418 951.3039

Shankar Ramkrishnan

Directeur général

Levio Consulting India Pvt. Ltd.

+91 981 916 6817

[email protected]

