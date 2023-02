Asia Cargo Network, l'un des principaux groupes aériens de transport de fret, débute son activité dans la région MENA au départ de Bahreïn





- Les opérations de cette entreprise commune de 135 millions de dollars ont débuté avec deux avions et le déploiement de cinq appareils est prévu d'ici la fin de l'année -

MANAMA, Bahreïn, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Asia Cargo Network (ACN), premier fournisseur de services de transport de fret aérien en Asie du Sud-Est, et MENA Aerospace, fournisseur de services d'aviation bahreïni, ont annoncé le début de leurs opérations dans la région MENA depuis le Royaume de Bahreïn.

Dans le cadre de son projet de croissance, ACN a investi 135 millions de dollars afin de devenir le principal actionnaire de MAE Aircraft Management (la division de gestion des avions de MENA Aerospace) avec une participation de 49 % lors de l'édition 2022 du salon aéronautique international de Bahreïn. Les opérations de ce partenariat se dérouleront sous la marque MENA Cargo, la filiale de fret de MAE, et seront entièrement gérées par ACN, qui détient un certificat de transporteur aérien (CTA) à Bahreïn, ce qui permet d'étendre les liaisons vers la région MENA.

Le partenariat stratégique entre ACN et MEA a permis de déployer deux avions B737-300F actuellement en service dans la région MENA, qui relient le Conseil de coopération du Golfe et l'Afrique. L'opérateur bahreïni indique que son objectif de terminer l'année avec cinq avions-cargo supplémentaires, composés de quelques unités de B737-800F et de B767-300F, qui assureront la connectivité entre le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et les marchés européens.

Ces avions B767-300F à long rayon d'action permettront d'accroître les activités de fret de l'aéroport de Bahreïn grâce à des transbordements en provenance du monde entier, avant que la distribution régionale ne soit assurée par les avions de fret à fuselage étroit de l'opérateur. Ce partenariat vise à devenir le principal opérateur de fret et à établir un vaste réseau de vols de fret dans la région afin de répondre à la demande croissante et de renforcer la présence de l'aéroport de Bahreïn en tant que plateforme régionale.

À cette occasion, Iman Marco, directeur général de MAE Aircraft Management, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer nos opérations dans la région MENA à Bahreïn. L'infrastructure avancée du Royaume et son emplacement stratégique au carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe joueront un rôle essentiel dans les projets de croissance d'ACN pour développer et servir nos clients dans la région MENA et ailleurs. »

Ahmed Sultan, directeur exécutif du développement commercial de la fabrication, du transport et de la logistique au Conseil de développement économique de Bahreïn, a ajouté : « Nous sommes heureux que des acteurs clés du transport et de la logistique choisissent de s'installer à Bahreïn pour bénéficier des avantages concurrentiels du Royaume, tels que nos accords de libre-échange avec 22 pays, les coûts d'exploitation les plus avantageux pour une entreprise de logistique dans la région, une superbe infrastructure et une forte connectivité par voie aérienne, terrestre et maritime. »

Le secteur de la logistique est un secteur prioritaire dans le cadre du programme de relance économique du Royaume, qui vise à positionner Bahreïn comme l'une des 20 premières destinations mondiales pour les services logistiques et à faire passer la contribution de ce secteur au PIB de 4,7 % à 10 % en 2030.

