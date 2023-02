Sensormatic Solutions de Johnson Controls collabore avec Zliide pour repenser les caisses en libre-service





Sensormatic Solutions, le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Zliide, une société technologique qui cherche à faire entrer les magasins physiques dans la prochaine ère en misant sur le confort et à la digitalisation. Les deux marques travaillent en tandem pour proposer une nouvelle approche des caisses en libre-service visant à supprimer les files d'attente et à optimiser l'expérience client.

« Les options de caisses automatiques connaissent une popularité grandissante, mais peuvent présenter deux défis majeurs : pour le détaillant, elles peuvent être à l'origine d'une perte d'inventaire et, pour l'acheteur, elles peuvent être compliquées à utiliser », déclare Craig Szklany, vice-président et directeur général des produits, prévention et responsabilité des pertes, Sensormatic Solutions. « Cependant, grâce aux capacités mobiles de Zliide combinées à notre technologie de pointe et à notre longue expérience en matière de prévention des pertes, les détaillants peuvent créer une zone de paiment fluide et sécurisée. »

Cette collaboration participe à l'optimisation des achats en magasin en offrant :

des sorties de caisse instantanées et sécurisées : elles offrent aux clients la possibilité d'utiliser leur appareil mobile pour régler leurs achats directement en rayon. des rayons aux possibilités illimitées : ils permettent aux clients de numériser les codes-barres avec un téléphone et de commander des articles en rupture de stock en quelques clics, éliminant ainsi la nécessité de faire appel à un vendeur pour obtenir de l'aide. des caissessans contact, même pour les articles étiquetés : elles permettent aux clients de retirer eux-mêmes les étiquettes de sécurité, éliminant ainsi la nécessité d'avoir un vendeur en caisse, tout en protégeant les articles de grande valeur avec une étiquette d'une seule pièce auto détachable qui s'ouvre une fois l'achat validé. des expériences utilisateur fluides : elles permettent au client de lancer instantanément la plateforme Zliide sans devoir télécharger une application mobile. des recommandations personnalisées : l'interface utilise les habitudes et l'historique d'achats des clients pour recommander d'autres articles qu'ils pourraient aimer. des informations détaillées pour chaque article : l'interface permet aux clients d'en apprendre davantage sur les produits qu'ils achètent, notamment grâce à des avis, des rapports de durabilité, et plus encore.

« L'industrie du détail continue d'évoluer et de se transformer grâce à la numérisation, changeant de fait la perception des consommateurs et leur façon de réaliser des achats. Chez Zliide, nous nous engageons à assurer des caisses automatiques adaptés et flexibles », déclare Nikolai Lindholm, cofondateur et directeur commercial, Zliide. « Beaucoup de technologies derrière la transformation du commerce de détail sont en grande partie dirigées par les innovations Sensormatic Solutions et par la conviction que les données et la technologie ont le pouvoir de redéfinir le secteur. Zliide partage cette conviction, et nous sommes ravis de collaborer avec Sensormatic Solutions alors que nous recherchons la prochaine innovation pour les caisses en libre-service. »

Au fur et à mesure que la relation progressera, les données du système Zliide seront intégrées à l'écosystème Sensormatic IQ pour offrir encore plus de valeur à ses utilisateurs. Sensormatic IQ est une plateforme d'exploitation avec une conception ouverte, sécurisée et agile intégrant les données de Sensormatic Solutions, des détaillants et des tiers pour fournir des perspectives inégalées et aider les détaillants à relever les principaux défis du secteur.

Pour en savoir plus sur Sensormatic Solutions et la collaboration avec Zliide, visitez le stand C01 dans le hall 6 du Salon à Düsseldorf, du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #Sensormatic sur Twitter et LinkedIn. Pour planifier une visite du stand ou une réunion avec un responsable de compte, rendez-vous sur la page EuroShop de Sensormatic Solutions.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

Une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com pour de plus amples informations et suivez @JohnsonControls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et fait naître un engagement client connecté et intelligent. Sensormatic IQ, notre plateforme d'exploitation numérique intelligente, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, données de tiers comprises, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants de réagir grâce à des résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et notre chaîne YouTube.

À propos de Zliide

Zliide promeut une expérience numérique et moderne pour les consommateurs, tout en créant un retour sur investissement clair pour leurs détaillants. Rendez-vous sur Zliide et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 02:30 et diffusé par :